Cande Tinelli y el peso de su apellido: confesó haber tenido fobia social y pánico escénico

Espectáculos

Cande Tinelli decidió romper el silencio sobre lo que significa vivir con uno de los apellidos más conocidos de Argentina. En una charla con Nico Barral para el ciclo Mano a mano, de Resumido, la artista admitió que, más allá de los privilegios que la gente asume, hay una parte de esa realidad que no es tan buena.

Lejos de apuntar con el dedo a su padre, Marcelo Tinelli, Cande explicó que el problema fue crecer con expectativas ajenas y una mirada pública constante. Esta presión terminó pasándole factura en su salud mental: confesó que tuvo fobia social y pánico escénico, y que todavía le cuesta lidiar con esa "vara del éxito muy alta".

La situación llegó a un punto crítico donde la ansiedad afectó sus actividades más básicas. Cande reveló que hubo un momento en el que ni siquiera podía hablar por teléfono con su psicóloga, dejando claro que su bienestar estuvo seriamente en juego.

El prejuicio de ser "la hija de"

Cande recordó que, cuando decidió lanzarse como cantante, recibió cuestionamientos. Según contó, mucha gente desestimó sus proyectos musicales basándose únicamente en su parentesco, asegurando que se dedicaba a la música porque estaba aburrida y porque su papá le ponía la plata.

Lo peor es que ese juicio sigue presente. La influencer confesó que todavía le afectan las opiniones de los demás y que siente que no termina de realizarse en lo que le gusta porque la siguen juzgando.