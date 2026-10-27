Mario Pergolini vuelve con Otro día perdido y suma refuerzos

Espectáculos

Mario Pergolini sigue mandando en las noches de eltrece. Después de una primera temporada que fue un éxito rotundo, Otro día perdido vuelve en 2026 para seguir dándonos monólogos picantes, humor, música, tecnología y, obvio, los gatitos que no pueden faltar.

En cuanto al equipo, Agustín “Rada” Aristarán ya tiene el lugar asegurado y seguirá acompañando a Mario con su magia, el ilusionismo y todo su talento musical. Pero ojo, que hay novedades en el elenco: este año se suma Evelyn Botto. La locutora, conductora y actriz llega para darle al ciclo ese toque de versatilidad e irreverencia que promete subir la vara.

La verdad es que el combo Pergolini y Rada ya sabemos que funciona, pero sumar a Evelyn Botto parece una movida inteligente para refrescar el aire del programa. ¿Saldrá todo bien o se picará demasiado el ambiente?