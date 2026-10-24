Ni anestesiado: Baby Etchecopar bajó línea con el debut de Wanda Nara

Espectáculos

Baby Etchecopar no tuvo ninguna piedad con el debut actoral de Wanda Nara en el cine. Cuando una notera del ciclo Ya Fue Todo le preguntó si iba a ver la película ¿Quéres ser mi Hijo?, el periodista fue tajante: “No, no, jamás. Ni anestesiado”.

El periodista contó que recién hablaba con Virginia Lago y que cada vez que puede ve El verso, una de las películas que ella hizo. En cambio, sobre la performance de Wanda, soltó que cada vez que la ve en la tele cambia de canal y remató con un comentario letal: “El que hace todo, hace todo mal”.

Por su parte, la conductora de MasterChef Celebrity se tomó el desafío de actuar como una forma de salir de su zona de confort y buscar lo más difícil, admitiendo que hay situaciones donde su equipo es obsecuente con ella.

Sobre las críticas, Wanda Nara manifestó que la prensa “le da con un palo”, pero que acepta los comentarios y busca saber qué periodistas fueron a ver la película para analizar sus opiniones. Según la actriz, la voz de los periodistas es la más objetiva y la más dura, pero también la que más la ayuda a crecer.

El estreno oficial de ¿Querés ser mi hijo? en cines fue el jueves 22 de octubre.