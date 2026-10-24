Alex Caniggia presume sus abdominales y manda un mensaje picante a los 'lechones'

Espectáculos

Alex Caniggia decidió romper el internet con un video en sus historias de Instagram donde se mostró el torso desnudo para presumir sus pectorales y abdominales. Con el estilo provocador que ya conocemos, el mediático no se guardó nada y lanzó dardos directos a quienes no entrenan: “¿Qué pasa, panza? Lechón, lechona. Entrená ¿Querés estar así? Estoy hecho un animal”.

Para lograr ese estado, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia aseguró que la clave está en cambiar los hábitos. Sus consejos fueron cortos y al pie: pidió dejar el cigarrillo, el alcohol y mencionó específicamente que dejaran la Quilmes y el fernet. Y sentenció que está hecho una bestia.

Horas más tarde, Alex publicó otro video haciendo flexiones sobre un mat de yoga, con la palabra Disciplina y unos emojis de bíceps. Pero el cambio no fue solo muscular; también se mandó un nuevo look radical. Se sacó la barba y ahora luce únicamente el bigote, algo que confirmó con una selfie en primer plano.

Entre polémicas y redes

Aunque ahora esté enfocado en el fitness, Alex no puede pasar mucho tiempo sin generar ruido. En abril, se metió de lleno en el quilombo entre Emilia Mernes y Tini Stoessel al salir a defender a la novia de Duki. El influencer reaccionó a un posteo de Emilia sobre su look para Coachella escribiendo: “¡La uno mi amiga Emilia! No tenés competencia, que sigan hablando las fantasmas”.

Como era de esperar, el comentario fue un imán de críticas. Mientras algunos lo bancaron, otros usuarios lo criticaron y le respondieron que es él quien es un fantasma, en alusión a la popularidad que alcanzó por ser hijo de Claudio Paul Caniggia. Las respuestas no fueron amables, acusándolo de querer figurar en todos lados y de vivir metido en problemas.

Sinceramente, el cambio físico está increíble, pero que alguien le dé un manual de convivencia para Twitter. ¿Ustedes qué dicen, el bigote es un acierto o se pasó de rosca?