Rocío Guirao Díaz y el meme eterno del grito de Luis Ventura: “publicidad gratis”

Espectáculos

Un grito desesperado de Luis Ventura en la televisión se convirtió en un hito de la farándula argentina que se niega a morir. La frase “¡Rocío Guirao Díaz!”, que nació hace más de quince años en medio de un escándalo, trascendió el conflicto original para transformarse en un audio viral que hoy los adolescentes y jóvenes repiten en TikTok.

En una charla con Max Orlandi para su ciclo Max Sessions, la modelo recordó el episodio con humor. Rocío contó que sus hijos eran muy chiquitos cuando todo esto pasó y que, a veces, mientras tiene la tele encendida de fondo, aparece el video y los chicos se quedan sorprendidos preguntando: “Mamá, están hablando de vos”.

La modelo contó que tuvo que explicarles que se trata de un meme. Cuando Orlandi le preguntó si alguna vez buscó los videos en TikTok, Rocío confirmó que sí y cerró el tema con un agradecimiento a Ventura: “publicidad gratis forever and ever”.

El origen del quilombo

El propio Luis Ventura volvió a tocar el tema en diciembre pasado en el ciclo Sería Increíble, de OLGA, donde explicó que aquella frase terminó siendo una marca de su carrera que hasta los camioneros y colectiveros gritan.

Todo empezó con una polémica protagonizada por Nicole Neumann, modelo, empresaria y conductora. Según relató Ventura, Neumann había fallado en una presentación y se armó un lío importante. La modelo argumentó que le habían querido robar y llegó a decir: “Hasta me tiraron un tiro”, aunque la gente decía que era mentira y no apareció ningún balazo por ningún lado.

En medio de ese clima, Ventura se cruzó con Rocío Guirao Díaz en un desfile. El periodista aseguró que en ese momento no la conocía y relató que ella se le acercó y le dijo que Neumann no iba nunca, que cobraba las presentaciones y después inventaba cosas. Según su versión, Guirao Díaz puso en duda el relato de Neumann y señaló que no era la primera vez que ocurría algo así.

De la televisión al meme

El momento cumbre ocurrió más tarde en el programa Intrusos, emitido por América. Mientras Ventura hablaba con Jorge Rial sobre la verdad de este episodio, el equipo del estudio empezó a presionarlo para que revelara quién le había dado la información. Ventura intentó resistir, mirando de costado a Rial y dejando claro que no quería dar el nombre.

Finalmente, el periodista soltó el famoso grito: “¡Rocío Guirao Díaz!”. La revelación generó una disputa que se trasladó fuera de la pantalla y se volvió muy intensa en los pasillos de Ideas del Sur.

La tensión entre las dos modelos llegó a su punto máximo en 2011, cuando ambas participaron en Bailando por un sueño. El conflicto incluso salpicó a Flavio Mendoza, amigo de Nicole, en un cruce que tuvo que ver con un puntaje dentro del certamen.

Con el paso de los años, el drama quedó en segundo plano y lo que quedó fue el impacto del audio. Para Rocío, que hoy disfruta de la situación, la frase sigue vigente y le regala una exposición inesperada que prefiere aprovechar con risas antes que con rencores.

¿Quién no tiene un audio de TikTok que usa para todo?