Carmen Barbieri pasó una semana terrible en cama y confesó que le agarró "todo junto"

Espectáculos

Carmen Barbieri tuvo que pasar una semana entera en reposo debido a un cuadro de salud bastante complicado. La conductora relató que le agarró "todo junto": sufrió un cuadro de broncoespasmo, meningitis y gripe, con una fiebre que llegó a los 40 grados.

Aunque los médicos evaluaron la posibilidad de hospitalizarla el lunes, finalmente decidieron que continuara el tratamiento en su casa. Barbieri explicó que el miedo de los profesionales era que en la clínica le agarrara otro virus y terminara internada dos meses, como ya le había pasado anteriormente.

En un audio enviado a la periodista Karina Iavicóli, Carmen contó que estuvo en la cama desde el domingo anterior. Sin embargo, el domingo 25 de octubre llevó un poco de tranquilidad al confirmar que ya se sentía mejor, asegurando que estaba sin fiebre, sin dolor de cuerpo, sin mareos, sin transpirarse y sin escupir sangre.

A pesar de la evolución favorable, la artista admitió que todavía tiene algunas molestias, principalmente un poco de dolor de cabeza. Además, hizo hincapié en que sigue muy mal de los bronquios y de todo el aparato respiratorio, por lo que necesita cuidados específicos para recuperarse del todo.

Por ahora, Barbieri permanece en su domicilio bajo seguimiento médico y espera que el cuadro siga mejorando para poder volver a la conducción de su programa Con Carmen.