Mica Viciconte decidió dejar de meterse en los dramas de Fabián Cubero y Nicole Neumann

Espectáculos

Mica Viciconte decidió alejarse definitivamente de los conflictos que Fabián Cubero, el exfutbolista, mantiene con Nicole Neumann, la modelo y conductora, quien es la madre de las hijas del deportista. Tras mucho tiempo habiendo tenido un rol protagonista en ese vínculo tan complicado, la influencer optó por tomar distancia para priorizar su propio bienestar.

La confesión surgió en una charla con Catalina Dlugi en el programa Agarrate Catalina. Mica explicó que hace más de un año tomó la decisión de correrse de ciertas situaciones y que este cambio tuvo un impacto directo en cómo se siente. Después de estar siempre envuelta en los problemas que Cubero y Neumann tienen por sus hijas, parece que finalmente llegó a su límite.

El proceso de soltar la mochila

Llegar a esta conclusión no fue algo sencillo ni inmediato. La panelista admitió que necesitó tiempo para procesar y entender que podía poner límites sin tener que sentirse responsable de lo que pasara entre Nicole y Poroto. Para lograrlo, contó que tuvo la ayuda de amigas y personas que habían pasado por experiencias similares, quienes la escucharon y la impulsaron a intentar este nuevo camino.

Según sus palabras, hace un año y monedas que se abrió de cualquier tipo de situación porque vive mejor y más tranquila. Mica dejó claro que muchos de los problemas que solía tener venían justamente de intentar intervenir en ese círculo. Fue así como decidió que ya no tenía sentido cargar con una responsabilidad que no le pertenecía, resumiéndolo con un tajante: “Me abro, hago la mía. Total, yo no tengo una mochila atrás que tengo que ser responsable de eso”.

El peso de las acusaciones públicas

El camino hacia la tranquilidad no estuvo libre de dolor. Mica reconoció que hubo situaciones que fueron de conocimiento público y que la afectaron profundamente. Admitió que, aunque no le gusta mostrarse vulnerable, es humana y sufrió la angustia de manera absoluta, llegando a llorar mientras intentaba entender que las cosas a veces no salen como uno quisiera.

Uno de los puntos más críticos y dolorosos fue cuando trascendió que ella tenía tratos agresivos hacia las hijas de Nicole Neumann. Para Mica, esta fue una acusación tremenda. Si bien afirmó que hoy acepta esas situaciones, las entiende y las ve desde otro lugar, reconoció que procesarlo le llevó tiempo y le causó un sufrimiento real. Sobre esto, señaló que hoy toma esas palabras considerando también de quién vienen.

Una nueva etapa de madurez

Para la influencer, alejarse de todo esto significó sacarse una carga enorme. Confesó que sentía la presión de querer que todo estuviera bien y que las cosas fluyeran, pero finalmente entendió que ese trabajo no le correspondía a ella. “Dije: ‘No, yo no tengo que hacer ese trabajo, yo ya di todo lo que pude dar. Di amor, todo, ya está. He madurado’”, explicó sobre su postura actual.

Como cierre de su reflexión, Mica habló sobre la aceptación de que los vínculos cambian y que algunas amistades simplemente se terminan. Entendió que aceptar que alguien que fue su amiga hoy ya no lo es, forma parte de aprender a poner límites y soltar situaciones que ya no suman.