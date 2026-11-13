Paula Chaves pasó por el quirófano: el drama y el humor antes de su cirugía

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Paula Chaves fue operada de la mano el martes. A través de Instagram, la conductora mostró todo el camino hasta el quirófano, empezando por los nervios en el remis camino al sanatorio, donde escribió que lloraba mientras iba a hacer papelones.

Para calmar la ansiedad, contó con el apoyo de su hermana Delfina, a quien bromeó llamando su "acompañante terapéutica". Incluso llegó a posar desde la cama del hospital, usando la bata quirúrgica y lentes de sol, asegurando con humor que, aunque lo hace con miedo, lo hace igual.

El terror a la anestesia

Más allá de la cirugía en sí, Paula reveló que su verdadero problema es la anestesia. En sus historias, mostró chats con su médico y el anestesiólogo para intentar sacarse las dudas. La modelo admitió tener una fobia específica: el miedo a quedar atrapada sin poder despertar.

Por este motivo, le pidió al profesional si era posible realizarle una anestesia local, confesando que, si no fuera así, hubiera seguido postergando la intervención por el temor que le genera.

Para intentar relativizar la situación, Paula recordó que ya había pasado por un parto sin anestesia y se dijo a sí misma que aquello no podía ser peor que esto. Sin perder el humor, también resumió su preocupación antes de la operación con otra frase.

El resultado de la intervención

Tres horas más tarde, la modelo publicó una selfie en su habitación para avisar que ya había terminado. En la imagen se la veía con la mano vendada y una banda cubriendo la zona donde le realizaron la cirugía, cerrando la experiencia con un simple "Listo".

Seamos sinceros: cualquiera de nosotros estaría igual de manija con el anestesiólogo. Lo rescatable es que Paula, aunque tenga terror, se mandó igual y ya salió del paso.