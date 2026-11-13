Julieta Ortega y su hermano Martín lanzaron una marca de ropa inspirada en Palito

Espectáculos

Julieta Ortega, la actriz, y su hermano Martín se mandaron un emprendimiento bien original para mantener vivo el recuerdo de su papá, Palito Ortega. Lanzaron una tienda online donde venden remeras, bolsos y accesorios que son un viaje directo a los momentos más icónicos de la carrera del cantante.

La marca nació este año y se basa en recuperar fotos antiguas, tipografías y referencias a las canciones más conocidas del artista. No se trata de copiar los looks que Palito usaba en los 60 y 70, sino de darle una vuelta de tuerca a esas imágenes históricas para que queden bien en prendas actuales. Sinceramente, es un acierto: transformar el archivo familiar en algo que podés usar para salir es un movimiento inteligente.

Los diseños más destacados

Lo que más llama la atención son las remeras con estampas vintage. Hay modelos que llevan nombres como “Internacional”, “Impacto” y “Magnetismo”, que rescatan diferentes etapas de la trayectoria de Palito. Estas prendas mezclan retratos, fotografías de archivo y diseños gráficos que nos remiten a la época en la que fue un ídolo popular absoluto.

Pero la cosa no termina en las remeras. La tienda también tiene accesorios con guiños musicales. Por ejemplo, lanzaron un bolso llamado “Sabor a Nada”, haciendo honor a una de sus canciones más recordadas. El catálogo se completa con diseños inspirados en afiches, fotografías promocionales y las portadas de sus viejos discos.

Para los que quieran sumarse a la onda retro, pueden entrar a la tienda online, chusmear los modelos disponibles y comprar todo directamente por internet. Es la forma ideal de unir el cine argentino, la música y la moda en un solo lugar.