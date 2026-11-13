Ángel de Brito y el posible duelo contra Yanina Latorre: ¿se muda de canal?

Espectáculos

Ángel de Brito habló el miércoles por la noche, recién llegado de sus vacaciones por Europa, y no perdió tiempo en hablar de su futuro en la televisión. El periodista dejó en claro que su intención para el año que viene es volver a hacer LAM con su equipo, aunque bromeó diciendo que por ahí se saca alguna "angelita" de encima.

Sin embargo, el tema que más ruido hace es la posibilidad de que termine compitiendo directamente contra Yanina Latorre. Esto pasaría si ella se queda en América y él decide mudarse a el nueve. Sobre este posible enfrentamiento, Ángel fue tajante: "No me preocupa ninguna competencia". Aseguró que sabe qué producto hace y cómo lo hace, así que si le toca competir con Yanina, para él está todo bien.

Negociaciones y misterio

Aunque expresó su cariño por el canal, De Brito admitió que tiene que sentarse a escuchar las ofertas que le lleguen. Se puso serio al hablar de las propuestas laborales y aclaró que todos son laburantes y deben pensar en lo mejor para cada uno. Por eso, afirmó que cuando llega algo mejor para un compañero, es el primero en decir que se vaya.

El periodista también confirmó que ya sabía, antes de viajar, sobre la venta de la productora Mandarina al Grupo Octubre.

El plan con Bondi Stream

Por otro lado, De Brito es socio de Bondi Stream junto a Mariano Chihade. Según le contó a Florencia de la Ve, el canal virtual se mudaría a los estudios de TeleArte en Palermo. El plan incluye la construcción de una tribuna para poder realizar eventos con público.