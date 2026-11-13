La Joaqui sería la primera convocada para el Bailando de Telefe

Espectáculos

La Joaqui sería la primera figura convocada para el Bailando con las estrellas que se emitirá por Telefe. El anuncio lo hizo Ángel de Brito este jueves, cuando reveló que la cantante ya recibió la propuesta y quiere participar en el certamen.

Para llegar al nombre, el periodista tiró varias pistas que dejaron a todos pensando. Aseguró que se trataba de una mujer con trayectoria y reconocimiento en el espectáculo, que es carismática y que le fue bien en la música. También aclaró que no hace teatro y que, si bien participó en un reality, no estuvo en Gran Hermano.

El programa será una de las apuestas de Telefe para 2027 y estará conducido por Santiago del Moro. Se trata de la adaptación argentina de Dancing with the Stars, el formato de la BBC donde celebridades compiten en la pista junto a bailarines profesionales.

Según adelantó el propio Del Moro, la idea es buscar participantes que tengan condiciones para bailar y estén a la altura de una competencia así. El ciclo llegaría antes de que arranque una nueva edición de Gran Hermano.

De todas formas, hay que bajar un cambio porque el proyecto está en una etapa inicial. Todavía no hay una fecha de estreno confirmada, no se sabe quiénes van a ser los integrantes del jurado ni hay una lista oficial de participantes. Por ahora, el nombre de La Joaqui es uno de los primeros que comienzan a sonar para integrar la competencia.