Marilina Bertoldi recibió amenazas por un tatuaje que confundió con un sticker

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Marilina Bertoldi pasó por Otro día perdido y contó el drama que vivió con los simpatizantes del Club Atlético Independiente. Todo empezó por un tatuaje que se viralizó en febrero de 2026 y que terminó trayéndole problemas graves.

La músico, que no tiene relación con el mundo del fútbol, se tatuó una versión modificada de la insignia del club de Avellaneda. En el diseño, reemplazó las siglas originales por la palabra “GAY”, buscando crear un símbolo de apoyo a la comunidad LGBTQ+.

Lo más surrealista es que ni ella ni la amiga que la acompañó al estudio sabían qué era ese escudo. Según explicó la artista, la imagen le llegó como un sticker, le gustó y decidió tatuársela sin investigar el origen. Para colmo, confesó que trabajó durante meses con Mariano Otero, quien es fanático del club, y aunque lo veía con el escudo en la camiseta todos los días, nunca le prestó atención.

La reacción de los seguidores del equipo no fue nada amable. Tras la difusión del dibujo, Bertoldi recibió cuestionamientos fuertes e intimidaciones. La cantante relató que intentó explicar que la palabra "gay no es malo", pero la situación escaló hasta el punto de recibir amenazas de muerte.

Ante este nivel de agresividad, la compositora admitió que está evaluando tapar el diseño para evitar nuevos cruces violentos en la calle. Entre risas, confesó que está pensando en convertir el dibujo en un corazoncito.