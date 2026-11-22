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Hunter Schafer decidió dejar atrás las relaciones abiertas y el poliamor para apostar por la monogamia. En una charla con Willa Bennett, editora de la revista Cosmopolitan para la serie Blind Date, la actriz reconoció que actualmente se inclina por este modelo de vínculo porque le parece algo "bonito y dulce".

Para Schafer, la principal ventaja es la simplicidad. Aseguró que la monogamia es menos complicada y admitió que no ser monógamo implica, en muchos casos, mucho más trabajo. Además, confesó que odia tener que organizar los horarios.

Concepto vs. práctica

Aunque la actriz no rechaza el modelo de las relaciones abiertas y coinciden con Bennett en que es un concepto interesante, aclaró que en la práctica es mucho más difícil de llevar adelante. Además, señaló que actualmente no tiene tiempo para manejar ese tipo de complejidad afectiva.

El cambio de mentalidad

Hunter es una modelo y actriz estadounidense que saltó a la fama mundial en 2019 interpretando a Jules Vaughn en Euphoria. Sus primeras experiencias sentimentales fueron poliamorosas, lo que marcó su forma de entender el amor durante mucho tiempo.

En una entrevista en 2024 para el pódcast Call Her Daddy con Alex Cooper, confesó que antes tenía una visión muy distinta de la exclusividad. Contó que veía a las personas en relaciones monógamas y pensaba que se estaban haciendo trampa a sí mismas, ya que sentía que optar por una sola pareja significaba limitar las posibilidades afectivas.

El romance con Dominic Fike

Esa perspectiva cambió cuando tuvo un vínculo monógamo con Dominic Fike, su compañero de reparto en Euphoria. Estuvieron juntos entre 2022 y 2023, y fue en esa etapa donde Schafer descubrió que la monogamia tiene algo muy especial a su manera.

Sin embargo, el romance terminó mal debido a que el actor y músico le fue infiel. La actriz reveló que tuvo que procesar que lo sucedido no estaba relacionado con su propio valor personal, ya que fue su primera experiencia en una relación de este tipo y el impacto de la ruptura fue fuerte.

Recientemente, los rumores sobre el regreso de la pareja volvieron a encenderse después de que fueran vistos juntos en Chicago y Seattle durante agosto y septiembre de 2026. Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó si hubo una reconciliación.