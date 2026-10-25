Aitana la rompió toda en Buenos Aires con tres Movistar Arena agotados

Espectáculos

Aitana le hizo honor a su canción "Superestrella" en su paso por Argentina. Lo que empezó como un solo show terminó siendo una locura total: tres fechas en el Movistar Arena con todas las entradas vendidas, donde la artista española se encontró con una euforia que la dejó impactada.

El despliegue del Cuarto Azul World Tour fue una bomba. Dos horas de show con una producción visual y escenográfica imponente, ropa impecable y coreografías que no fallaron en ningún momento. La verdad, el nivel artístico y vocal estuvo a otro nivel, pero lo mejor fue cómo se manejó con la gente: bajó a saludar, se sacó fotos y firmó autógrafos, mostrándose súper carismática y con mucha onda.

En cuanto al setlist, las canciones del nuevo álbum como 6 de febrero, Segundo intento y Superestrella sonaron como si fueran clásicos de toda la vida. Hubo momentos íntimos al piano con Cuando hables con él, y una explosión colectiva con Las Babys, donde invitó a un grupo de fans a bailar arriba del escenario.

La segunda noche regaló una de las grandes sorpresas: sumó a Barry B y al productor argentino Nico Cotton para interpretar Trankis en acústico.

Al despedirse, Aitana confesó emocionada que le daba mucha pena irse de Argentina y que se sentía muy en casa. Cerró la serie de shows más importante de su carrera en el país y se fue consagrada, revalidando el vínculo con el público local.

¿Quién no quiso entrar a alguno de estos shows?