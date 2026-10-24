El escándalo de Maru Botana en MasterChef: ¿cómo es el polémico método de evaluación de la chef?

Espectáculos

La pantalla de Telefe se prendió fuego con una polémica que tiene a Maru Botana como protagonista. La chef, que cumple el rol de jurado en MasterChef Celebrity, quedó pegada en el centro de todas las críticas por la manera en que evalúa las preparaciones de los participantes. El escándalo explotó después de que Campi presentara unas empanadas de mondongo y la cocinera simulara probar la comida sin llegar a comerla por completo, todo esto mientras Wanda Nara miraba la escena muy atentamente.

Como era de esperarse, el clip se volvió viral en redes sociales y se desató una lluvia de memes. El público no perdonó y empezó a cuestionar duramente cómo es posible que una especialista emita un veredicto culinario sin ingerir realmente lo que los participantes cocinaron. Básicamente, la gente no puede entender cómo alguien puede decir si un plato está rico o no si ni siquiera lo probó.

Ante el ruido mediático, Maru Botana salió a defender su postura. Aseguró que no mira lo que pasa en las redes porque está preocupada por sus ocupaciones y por el programa. Sobre los memes, dijo que no vio nada y tiró una justificación bastante particular: afirmó que come muy poquito, comparando su forma de alimentarse con la de un pajarito.

Pero más allá de la anécdota del pajarito, la chef explicó técnicamente cómo funciona su método de evaluación. Según ella, no necesita comer grandes cantidades porque cuenta con más de 30 años de trayectoria profesional cocinando. Para Maru, esa experiencia es la que le permite saber si las cosas están ricas, bien o mal. Además, remarcó que es la primera vez que participa en este formato y que lo está disfrutando muchísimo.

Obviamente, estas explicaciones no convencieron a todo el mundo. Yanina Latorre aprovechó para reavivar su pelea histórica con la chef y lanzó un ataque directo a través de su cuenta de X. La conductora desmintió que Maru esté tranquila y sentenció que lo de los memes es mentira, asegurando que en realidad está amargadísima.

Mientras tanto, la interna del programa sigue sumando capítulos. Marta Fort, que también es participante del certamen, habló sobre lo que pasa detrás de cámaras y reveló que el clima está bastante tenso. Si bien intentó bajarle el tono al conflicto diciendo que, mientras la chef crea en sus dotes y la devolución no sea errada, está todo bien, confirmó que el tema se discutió con mucha intensidad entre los concursantes.

Lo más picante de las declaraciones de Marta Fort es que mandó al frente a sus compañeros y confesó que el grupo de WhatsApp del programa es un "conventillo total". La influencer reveló el malestar que se vive en los pasillos de Telefe.

Para dejar en claro el nivel de indignación que hay en el chat privado, Marta recordó un mensaje que escribió uno de los participantes sobre una de las devoluciones de la chef. La frase, que resume el sentimiento del grupo, decía: "Probó la ensalada y opinó de la tortilla". Aunque la hija de Ricardo Fort prefirió no dar nombres para proteger a sus colegas, dejó al descubierto que la metodología de Maru Botana tiene a todo el elenco en alerta y en pie de guerra.