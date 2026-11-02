Moria Casán vivió un momento súper emotivo con una médium y recibió una noticia triste en vivo

Espectáculos

Moria Casán tuvo un encuentro cargado de emoción en su programa, La mañana con Moria, donde una conexión espiritual la dejó totalmente conmovida. Durante una charla sobre rituales con médiums y brujitas blancas, la conductora quiso poner a prueba las capacidades de las invitadas para comunicarse con personas fallecidas.

Cuando le preguntó a una de las médiums si podía recibir algún mensaje de alguien que la quisiera mucho, la mujer le respondió que se trataba del hombre más importante y el primero de su vida. Si bien Moria primero pensó en Mario Castiglione, el padre de su hija Sofía Gala, la invitada fue contundente y le aseguró que se refería a su padre.

El vínculo con Juan Casanova

La reacción de la diva fue inmediata y se mostró visiblemente afectada. Reconoció que la médium tenía razón y recordó que Juan Casanova fue quien la introdujo en el mundo del arte y quien hizo que su vida fuera lúdica, destacando que era músico y amaba el arte.

Con los ojos llenos de lágrimas, Moria le dedicó palabras muy dulces a su papá. Además, afirmó que tanto su padre como su madre fueron maravillosos y cerró el momento agradeciendo la protección de su progenitor, asegurando que como hija única tuvo una vida maravillosa.

El golpe de la pérdida de Coco Shedden

La montaña rusa de emociones no terminó ahí, ya que la conductora también recibió una noticia devastadora en vivo. Su asistente, Galo Sotto, le comunicó el fallecimiento de Fernando "Coco" Shedden, quien fue su chofer durante toda su vida.

Visiblemente afectada, Moria anunció la noticia antes de ir a la cocina, lamentando la pérdida de quien ya está en otro plano. Recordó que, aunque habían pasado por un largo distanciamiento, el estreno de su serie en Netflix los permitió acercarse nuevamente, ya que el personaje de Coco fue muy importante en su vida.

Una historia de perdón y adicciones

La diva explicó que el alejamiento se debió a los problemas de adicción que atravesó su exchofer, los cuales lo llevaron a situaciones difíciles y a una detención. Moria contó que, al principio, ella le pagó el abogado para que pudiera salir de la cárcel. Si bien luego volvió a recaer, aseguró que en el último tiempo había logrado tener una vida pacífica.

Para cerrar, se despidió de Coco Shedden con mucho cariño y dolor, y lamentando que su vida se acortó siendo muy joven. "Te quiero Coco y me encanta que hayamos podido charlar en la última época y que estés en la serie mía como parte de mi vida", expresó entre lágrimas.

Moria Casán es una reconocida actriz y personalidad de la televisión argentina, referente de las revistas porteñas, quien además se desempeñó como jurado en Bailando por un Sueño y actualmente conduce Incorrectas.