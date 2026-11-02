La China Suárez volvió al chat de madres para resolver la escuela de sus hijos

Espectáculos

La China Suárez dio un paso clave para organizar la educación de Magnolia y Amancio, sus hijos con Benjamín Vicuña. Desde que regresaron de Turquía hace cuatro meses, los chicos no habían vuelto al colegio, pero ahora hay señales de que esto cambia.

La actriz retomó el contacto con la institución donde los chicos asistían antes de mudarse a Estambul. Según contó Natalie Weber en Intrusos, la China ya habló en el chat de madres y quedó incluida nuevamente.

Este movimiento llega después de que la escolarización de los chicos quedara expuesta en una disputa pública con Benjamín Vicuña, quien había mostrado preocupación por la continuidad educativa de sus hijos. Mientras estuvieron en Argentina, Magnolia y Amancio habrían estudiado con una maestra particular.

El factor Icardi

En paralelo, el futuro profesional de Mauro Icardi sigue siendo una incógnita, El futbolista se reunió con dos clubes de México, pero todavía no hay novedades concretas sobre su próximo destino.

Esta falta de definiciones generó versiones sobre una posible permanencia de la pareja en Argentina. De todas formas, el mercado de pases volvería a abrirse a fines de diciembre, por lo que la resolución definitiva todavía no llegó.

Queda la pregunta de si el regreso de la China al chat de mamis es parte de un plan para reorganizar la vida de los chicos en el país mientras se define el futuro de Icardi, o apenas una salida transitoria.