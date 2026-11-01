El cumple de Valentín Prada y el detalle que dejó pegada a la gente

Espectáculos

El 31 de octubre de 2026, Valentín Prada cumplió 10 años y sus papás aprovecharon para tirar nostalgia en las redes sociales con recuerdos del día en que nació, el 31 de octubre de 2016.

Lourdes Sánchez, la bailarina y conductora, empezó la tanda de posteos con una foto de la clínica el día del nacimiento y otra actual junto al nene, a quien le escribió: “Feliz cumple amor de todas mis vidas”.

Por su lado, el productor Pablo “El Chato” Prada también volvió una década atrás y compartió una imagen donde aparece junto a Lourdes en la clínica. El amigo de Tinelli le dedicó un mensaje cariñoso a su hijo.

Acá es donde entra el detalle que no pasó desapercibido: mientras Lourdes eligió palabras exclusivas para su hijo sin mencionar a su ex, el Chato publicó una foto donde ella aparece y usó el plural para expresar el cariño hacia el nene.

Este contraste llega justo después de la separación de la pareja, que compartió 16 años y un hijo. Se informó que Lourdes blanqueó su relación con el empresario Francisco Liotta Hernández.

En medio de este ruido, también surgió el rumor de que el Chato estaría saliendo con Agostina Navarrete, una joven de 26 años. Sin embargo, el productor desmintió todo vía WhatsApp, asegurando: “No salgo con nadie y tampoco tengo ganas”.

Sobre cómo se siente al saber que su ex está de novia, el productor fue corto y contundente: dijo que está bien. Además, aclaró que ahora mismo está muy enfocado en su trabajo y que tiene muchos proyectos en marcha.

Cada uno eligió una forma distinta de homenajear a Valentín en una fecha cargada de significado familiar.