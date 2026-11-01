El recuerdo del Diez sobre cómo empezó todo con Claudia Villafañe

Espectáculos

Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe fueron una de las parejas más emblemáticas de Argentina. Aunque la relación terminó mal y hubo denuncias del exfutbolista hacia la madre de sus hijas, el 10 guardó recuerdos muy específicos sobre el inicio de su historia de amor.

En su autobiografía Yo soy el Diego, publicada en el año 2000, el exfutbolista relató que todo empezó en 1976 en Villa del Parque. En ese momento, él vivía en la casa de la calle Argerich que Argentinos Juniors le había dado para mudar a su familia desde Villa Fiorito.

La familia Villafañe vivía adelante, mientras que Maradona y su familia vivían al fondo. El padre, don Coco, era taxista y fanático de Argentinos Juniors, mientras que doña Pochi era ama de casa. Según Maradona, la atracción fue inmediata desde octubre de 1976: ella lo miraba por la ventana cada vez que él salía y él, aunque se hacía el desentendido, siempre la relojeaba.

Pasaron ocho meses hasta que el exfutbolista se animó a dar el primer paso. El 28 de junio de 1977, Diego decidió dejar la vergüenza de lado y fue a bailar a un clásico del barrio, el Social y Deportivo Parque.

El encuentro fue directo: estacionó su Fiat 125 rojo en la puerta y entró al lugar. Claudia estaba adentro con sus compañeras de colegio y aceptó apenas él la cabeceó. El momento fue épico porque, justo cuando empezaron a bailar, sonó el tema Yo te propongo de Roberto Carlos.

Maradona recordó que esa canción le ahorró las palabras que no tenía en ese instante. A partir de ese momento exacto se convirtieron en El Diego y La Claudia, definiendo que no sabían vivir el uno sin el otro.