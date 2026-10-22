El romántico gesto de Jakob Von Plessen a Zaira Nara tras su reconciliación

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Zaira Nara y Jakob Von Plessen están en modo romance total. El domingo 18 de octubre, con motivo del Día de la Madre, Von Plessen subió a sus historias de Instagram una foto de la modelo junto a sus dos hijos, Malaika y Viggo, acompañada de un emoji de corazón rojo.

La reacción de Zaira fue inmediata: reposteó la imagen con un "Aww" y el mismo emoji, dejando clarísimo que el gesto le llegó al corazón. Este detalle llega apenas diez días después de que la modelo confirmara que volvió con el padre de sus hijos, luego de haber estado separados durante cuatro años.

Amor sí, convivencia no

A pesar de que decidieron apostar otra vez al amor, Zaira Nara aclaró que no tienen planes de volver a vivir juntos. En una charla con Yanina Latorre, la modelo explicó que cada uno mantiene su propia casa y que actualmente la están pasando muy bien.

Según contó, la separación le permitió ganar una independencia que hoy valora muchísimo, definiéndose como una mujer independiente que ama su vida, al igual que Jakob. Cuando le preguntaron si existe la posibilidad de mudarse juntos en el futuro, fue sincera: dijo que no hay plan.

El manejo de la privacidad

La modelo y conductora admitió que se siente rara hablando del tema públicamente, ya que intentó resguardar la relación porque Von Plessen no pertenece al mundo de los medios. Contó que sabía su familia, pero muy pocas amigas y muy poca gente del trabajo.

En cuanto a los chicos, Zaira reveló que Malaika y Viggo fueron los primeros en enterarse. Aseguró que no fue una decisión impulsiva de un día para el otro, sino algo que vienen trabajando de a poco.