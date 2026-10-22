Noche de gala y palitos: así fue el Martín Fierro de Radio 2026

Espectáculos

La radio tuvo su gran noche con la entrega de los premios Martín Fierro, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra). La ceremonia, que se llevó a cabo en el Goldencenter de Parque Norte, contó con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio para reconocer a las producciones del período 2025/2026.

El momento más esperado de la velada fue la entrega del galardón de Oro, que esta vez fue uno solo y no se dividió entre AM y FM. La ganadora fue María O’Donnell, quien reaccionó con sorpresa al decir: “Ay, qué emoción tan inesperada”. Durante su discurso, la periodista recordó sus inicios en las redacciones de Página 12 y LA NACION, y contó cómo llegó a la radio después de ser madre, sintiéndose cobijada por el medio.

O’Donnell aprovechó el escenario para lanzar una reflexión necesaria sobre la brecha de género en el periodismo. Aseguró que le costó mucho conseguir un programa de primera mañana y señaló que, en la radio y la televisión, los espacios de política y economía siguen siendo predominantemente masculinos, dificultando que las mujeres accedan a esos lugares. Defendió su estilo de periodismo, describiéndolo como uno que no grita, no adjetiva, no se enoja y busca la conversación en lugar de la furia.

Antes de subir al podio, la conductora había admitido a LA NACION que no sabía cómo reaccionaría si ganaba, llegando a decir que se desmayaría ahí mismo. Para ella, este premio representa una trayectoria larga y una permanencia en el tiempo, marcando una diferencia con el Oro de televisión, que según su visión puede responder a un momento puntual de audiencia.

Un inicio con voltaje

La noche arrancó con un discurso de Luis Ventura que no se guardó nada. El líder de Aptra recordó que hace doce años, cuando asumió la comisión, hubo gente que criticó la decisión de separar los premios de radio de los de televisión. Según Ventura, a muchos les molestaba que la radio tuviera vida propia y que los gerentes de los canales sugerían que los premios radiales se entregaran en los cortes porque la visibilidad estaba en la tele.

Ventura dejó claro que nunca aceptó esas indicaciones y defendió la autonomía del medio, argumentando que la radio tenía más figuras y que la televisión solía aprovecharse de ella. Cerró su intervención con un tono desafiante, preguntando quién se atrevía a decir que la radio estaba muerta y asegurando que tiene más vida que nunca.

El menú y los primeros premiados

Los 650 invitados, repartidos en 66 mesas, disfrutaron de un menú sofisticado. La entrada consistió en una croqueta de quesos con brulée de lasagna de manzana quemada y zaalouk. Como plato principal, sirvieron ojo de bife con crema de Dijon y papines escrachados, mientras que para los vegetarianos hubo fiore de hongos y zanahorias glaseadas con crema de azafrán. El cierre fue dulce con un domo de chocolate amargo y quenelle de café.

En cuanto a los premios, la primera estatuilla de la noche fue para La trama celeste (Alfredo Rosso – La 750) en la categoría de Programa musical en AM. Marcela Tauro se llevó el premio como Columinsta de espectáculos por sus trabajos en No está todo dicho y El club del Moro en FM La 100. Tauro agradeció a Guido Kaczka y Santiago del Moro por permitirle mostrar una faceta distinta a la televisiva y destacó la presencia de su hijo, Juan Cruz Álvarez, estudiante de periodismo deportivo.

Otros ganadores fueron Gabriel Marsili (FM Los40) por Labor en operación, Pachu Peña (Re tarde – FM Pop) en Labor humorística, Gabriel Anello (Mitre) como Relator deportivo y Lucas Colautti (Mañana Sylvestre – Radio 10) por su labor en producción.

Homenajes y cierres picantes

La ceremonia también tuvo espacio para el reconocimiento a la trayectoria. Julio Lagos recibió un homenaje por sus 65 años de comunicación. Lagos, que tiene un programa a través de YouTube tras haber sido desvinculado de Radio Rivadavia, se emocionó y agradeció a Aptra por estimular a quien llamó “joven promesa de la locución argentina”.

Lagos reflexionó sobre la esencia de la radio, diciendo que no le gusta cuando se convierte en una “trinchera política”. Para él, el medio debe ser una sala de guardia, un grito de gol o un confesionario, alejándose de las estructuras de las grandes multiempresas para buscar nuevas formas de comercialización.

Finalmente, la noche siguió con premios para Gigi Ribaloff (Mucha Radio) en Labor en locución femenina y para el ciclo ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum – Radio Con Vos) como Programa periodístico matutino diario en FM. El equipo subió al escenario sin su conductor, que estaba de viaje, y Tamara Pettinato cerró con un comentario fiel a su estilo, aunque la frase quedó incompleta.