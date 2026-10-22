Coty Romero oficializó su romance con Luciano Picasso

Espectáculos

Coty Romero finalmente confirmó que está en pareja con Luciano Picasso. Después de que se la vinculara con él durante varias semanas, la ex participante de Gran Hermano decidió dejar de lado la discreción y hacer pública la relación, marcando así una nueva etapa tras su separación de Nacho Castañares.

Aunque intentó mantener su vida privada lejos de las cámaras, Coty venía dejando pistas. Una de las primeras señales apareció durante el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, donde viajó para alentar a la Selección Argentina y estuvo acompañada por Picasso. Después, la influencer subió un video a TikTok donde el joven se acercaba y le daba un beso en la boca, lo que hizo crecer las versiones.

La confirmación definitiva llegó con una foto en Instagram, donde Coty posa frente al espejo de un ascensor mientras Luciano la abraza desde atrás. Se estima que la relación ya lleva varios meses, y que el chico incluso habría participado en algunas de las campañas publicitarias que ella realizó, especialmente durante el último Mundial.

¿Quién es Luciano Picasso?

A diferencia de Coty, que es una figura mediática, Luciano mantiene un perfil bajo: tiene sus redes sociales privadas y su cuenta de Instagram cuenta con unos mil seguidores. En cuanto a su laburo, trabaja hace varios años en la industria automotriz, específicamente vendiendo repuestos para autos.

Además, Luciano lanzó un emprendimiento de marketing digital con una aplicación que conecta grandes marcas con influencers de Latinoamérica. Según explicó en su perfil profesional, se dedica al desarrollo de oportunidades comerciales y a armar estrategias con creadores de contenido para que las marcas crezcan en la región. Su objetivo es que el contenido no solo tenga alcance, sino que genere resultados medibles y adquisición de clientes.

Nos encanta que Coty haya vuelto a apostar al amor, y el hecho de que el novio sea un "low profile" le suma un toque de misterio al asunto. ¿Será que Luciano se banca la exposición de salir con una influencer?