Otro día perdido vuelve con todo: Mario Pergolini ya tiene equipo para 2026

Espectáculos

Otro día perdido y Mario Pergolini continúan en la pantalla de eltrece en 2026. El programa, que se emite de lunes a viernes, vuelve con monólogos, humor, música, tecnología y gatitos.

Agustín “Rada” Aristarán sigue en el equipo acompañando al conductor con ilusionismo, magia y su talento musical. La gran novedad es la incorporación de Evelyn Botto, quien se suma como locutora, conductora y actriz para aportar versatilidad e irreverencia al ciclo.