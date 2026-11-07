Nico Occhiato salió al cruce por los comentarios de Flor Vigna sobre un ex

Espectáculos

El conductor y productor Nicolás Occhiato decidió romper el silencio después de que Flor Vigna tirara una bomba en una entrevista. La cantante y actriz contó que en sus inicios profesionales ayudó económicamente a una expareja, pero que luego le habrían "soltado la mano". Con Nico, con quien compartió varios años de relación desde que se conocieron en el programa Combate.

Abordado por la prensa el viernes 6 de noviembre, Occhiato fue tajante y desestimó estar involucrado en esos comentarios. "Creo que no se refería a mí", soltó el creador de Luzu TV, dejándolas claras que no se siente aludido por la historia de la bailarina.

Lo más curioso es que el presentador reveló que ya había hablado con Flor antes de dar sus declaraciones oficiales. Según contó, amaneció ese mismo viernes con un mensaje privado de ella en el que le decía que no hablaba de él.

Para cerrar el tema y evitar más especulaciones, el productor sugirió que no haya que sacar conclusiones apresuradas. Tranquilo, hay que ver de quién hablaba, y mandó a los periodistas a preguntarle directamente a ella.

Cuando le preguntaron si estaba pensando en meter un bozal legal o iniciar acciones en la Justicia por las menciones mediáticas, Nico rechazó esa posibilidad y dijo que hay cosas más importantes para la Justicia.

Mientras tanto, en los paneles de chimentos se empezaron a barajar otras hipótesis. Entre las posibilidades evaluadas figuraron otros vínculos sentimentales de la cantante previos a sus lanzamientos en la industria musical. Al final, aunque el pasado común de Nico y Flor siempre genera ruido, el productor reafirmó que su comunicación con la cantante sigue siendo estrictamente privada.