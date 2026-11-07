Débora Nishimoto y su despedida de soltera: fiesta sobre ruedas y un look muy bridal

Espectáculos

Débora Nishimoto se mandó una despedida de soltera inolvidable rodeada de sus amigas más cercanas. La actriz compartió en sus redes sociales imágenes y videos de una velada que empezó con tranquilidad y terminó siendo un despliegue de fiesta total por las calles de Buenos Aires.

Débora, que es actriz de la serie Envidiosa, se prepara para dar el sí junto a Esteban Lamothe y aprovechó este encuentro para acumular recuerdos antes del casamiento.

De un asado tranquilo a un colectivo temático

La noche arrancó en una terraza, en un plan súper relajado. La propia Débora se encargó de preparar un asado para sus invitadas, luciendo una musculosa roja y pantalón oscuro mientras brindaba y charlaba con su grupo.

Sin embargo, la calma duró poco. Cuando llegó a la puerta del edificio, se encontró con una sorpresa: sus amigas la esperaban con un colectivo temático acondicionado para la fiesta. El grupo de invitadas coordinó sus looks vistiendo de negro y sumando accesorios llamativos, como vinchas con cuernitos y detalles en tonos neón.

El look y los detalles de la fiesta

Para la ocasión, la futura novia eligió un outfit inspirado en la estética nupcial que no pasó desapercibido. Usó un corsé blanco de encaje con transparencias, una falda corta de tul tipo tutú y el clásico velo tradicional. Para darle el toque festivo, sumó plumas decorativas y anteojos con luces LED multicolor.

La ambientación del colectivo estaba completa con globos metálicos que decían “Bride to Be” y un detalle muy divertido: una figura de cartón en tamaño real de Esteban Lamothe, con la que Débora posó en varias fotos. El vehículo se transformó en una pista de baile móvil con música, tragos y luces de neón donde la actriz y sus amigas improvisaron coreografías durante el recorrido.

Al publicar las imágenes, Débora dejó claro el amor que siente por su grupo, describiéndolas como las mejores "amigas guardaespaldas animadoras de toda fiesta, agitadoras de pista y compañeras de aventuras".

Una propuesta de matrimonio espontánea

Entre los preparativos del casamiento, la actriz también recordó cómo fue el pedido de mano de Esteban Lamothe. Contó que la propuesta fue totalmente espontánea y ocurrió después de una siesta compartida. Al despertar, él le expresó sus sentimientos y le propuso formalizar la relación.

Débora aceptó al toque y recién ahí descubrió que los anillos ya estaban listos, guardados dentro de una mochila. Según relató, nunca había tenido como objetivo principal casarse ni imaginaba que el momento llegaría de una forma tan tradicional.