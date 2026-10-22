El secreto de Boy Olmi y Carola Reyna para no aburrirse después de 34 años juntos

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Mantener el amor vivo después de tres décadas no es para cualquiera, pero Boy Olmi y Carola Reyna parecen tener la fórmula. Después de 34 años de relación, atravesando crisis como cualquier pareja, el actor reflexionó sobre el vínculo que los une y destacó que la clave para seguir eligiéndose es no perder la curiosidad por el otro. Para él, el interés mutuo es el motor fundamental, advirtiendo que si esa curiosidad se termina, es ahí donde empiezan los problemas reales en una pareja.

Boy Olmi es actor y comparte su vida con Carola Reyna, una actriz y directora argentina nacida en Buenos Aires.

La trampa del primer año y la dopamina

Durante su paso por el programa Nadie dice nada (Luzu TV) el martes 20 de octubre, Olmi analizó si el primer año de una relación es efectivamente el mejor de todos. Su mirada es optimista pero realista: cree que cada etapa de la vida es la mejor, ya sea la de un bebé de un año, un chico de cinco, un adolescente de 15 o una persona de 30, siempre y cuando uno esté presente en lo que le toca vivir.

Sin embargo, el actor fue muy claro al diferenciar el amor maduro del estado inicial de enamoramiento. Para él, esa fase que ocurre al principio es, en realidad, una distorsión de la realidad. Si bien reconoce que es un momento fascinante, cargado de dopamina y cosas fabulosas donde uno ve al otro con fascinación, también sostiene que eventualmente es necesario bajar a la tierra.

El momento bisagra de los dos años

Según el relato de Boy Olmi, los dos años de relación marcan un punto de inflexión fundamental. En ese tiempo es cuando ya se conocen a los parientes, se comparten los círculos de amigos y se accede a las historias y fotos de la infancia del otro. Es el momento exacto donde la novedad del descubrimiento desaparece.

Para evitar que el vínculo se estanque en esa etapa, Olmi remarcó que la novedad tiene que estar presente siempre. En su caso personal, asegura que después de más de 30 años con Carola, se sigue sorprendiendo y sorprendiéndola. Esa capacidad de despertar curiosidad en el otro es lo que sostiene la relación y evita que el vínculo caiga en la monotonía.

Magia cotidiana y complicidad

Para ilustrar cómo aplica esta filosofía de la sorpresa, el actor contó una anécdota que ocurrió en su casa el lunes por la noche. Todo empezó cuando Carola le comentó que había perdido el cargador del celular y le pidió que le prestara el suyo. Como él lo estaba usando, ella le pidió que la ayudara a buscarlo.

Olmi decidió transformar una tarea doméstica en un juego. Buscó el cable por la casa y, aunque lo encontró, volvió hacia ella con las manos vacías, asegurando que no lo hallaba. En realidad, lo tenía escondido entre su ropa. Siguiendo un truco que aprendió de su abuelo para hacer aparecer caramelos, le dijo a Carola que tenía algo en la cabeza y, de repente, hizo aparecer el cable del pelo.

Aunque Carola terminó descubriendo el truco al verlo con el cable escondido en la ropa, la reacción de la actriz fue la mejor posible. Ella le confesó que, aunque lo había visto, le encantaba que él hiciera esas cosas por ella.

El actor terminó su relato contando que se fue a dormir antes que ella, pero sintiéndose feliz porque las palabras de Carola seguían resonando en su cabeza. Olmi cerró con una reflexión muy romántica sobre la intimidad: aunque no siempre vayan juntos a la cama al mismo tiempo, sabe que se encontrarán en la oscuridad de la noche cuando sus pies se toquen, manteniendo vivo el recuerdo de aquel último gesto de complicidad antes de despedirse. Sus palabras en el estudio generaron emoción y rápidamente se volvieron virales.