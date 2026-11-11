Lali cortó todo: el nuevo look rockero de su nueva etapa

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Lali Espósito no se queda quieta y volvió a captar la atención de sus seguidores con una transformación estética. La artista decidió dejar atrás la melena que mantuvo durante los últimos dos años para darle paso a un estilo mucho más corto y moderno.

Fiel a su costumbre de compartir todo con sus seguidores, la cantante mostró el proceso completo en sus historias de Instagram. Primero subió el laburo de su estilista sobre el pelo oscuro y largo, y después soltó la bomba: un corte corto, desmechado y con capas marcadas que le dan volumen arriba. El look viene con un flequillo largo que enmarca la cara y una nuca desfilada para que el pelo tenga más movimiento.

Sinceramente, el cambio es un 10. Pasó de esa imagen lacia y uniforme que venía usando en sus últimas apariciones a una propuesta con un aire fresco y súper rockero. Es el tipo de riesgo que solo alguien con la soltura de Lali se anima a tomar sin dudarlo.

Para darle el toque final al clip de la transformación, musicalizó el momento con “Vivo del pop”, uno de sus temas más recientes del proyecto BOM que hizo junto a Miranda!. No hizo falta que escribiera un testamento explicando por qué lo hizo; se limitó a poner algunos emojis para sus fans y listo.

Con este movimiento, la intérprete dejó claro que no le tiene miedo a las tijeras y que inauguró una nueva etapa estética que ya está dando vueltas por todas las redes sociales. ¿Nos animamos a un cambio así o nos da pánico el espejo?