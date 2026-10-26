Juana Viale defendió la foto de Mirtha Legrand y fue tajante: “IA las pelotas”

Espectáculos

Juana Viale salió al cruce de las versiones que pusieron en duda una imagen de su abuela, Mirtha Legrand. La conductora fue tajante ante la posibilidad de que la foto hubiera sido creada o modificada con inteligencia artificial y, al aire de Almorzando con Juana, durante una charla con Jimena Monteverde, soltó un rotundo: “¿IA? IA las pelotas”.

La polémica surgió después de que Mirtha compartiera una postal por el Día de la Madre. La imagen, que fue publicada una semana después de que la diva abandonara la clínica, mostraba a Legrand rodeada por sus seres queridos. Si bien la publicación generó muchos mensajes de afecto en las redes sociales, también despertó especulaciones sobre si la foto era real o había sido intervenida digitalmente.

Juana Viale no dejó lugar para las interpretaciones y remarcó que la imagen era totalmente real. Según explicó, se trató de la primera juntada de Mirtha después de su paso por una clínica, un encuentro familiar especial que sirvió como registro de una celebración íntima y de un regreso esperado. Ante las dudas de algunos usuarios, la conductora insistió con una aclaración breve y definitiva: “Cero IA”.

Un reencuentro en familia

Juana respondió desde la experiencia directa, ya que estuvo presente durante la reunión y pudo confirmar que el encuentro fue real. La conductora detalló que el almuerzo se llevó a cabo en la casa de su hermano, Nacho Viale, quien tuvo un rol central en la organización y se encargó de cocinar para todos los presentes.

En esa jornada, Mirtha estuvo acompañada por sus hijos, nietos y otros integrantes de su círculo cercano. La propia Legrand había acompañado la postal con un mensaje de felicitación por el Día de la Madre. Juana recordó que fue la primera salida de su abuela y describió que la figura de la televisión estaba fascinada por volver a compartir tiempo con los suyos.

El regreso de la "abuela picante"

Más allá del ruido que generó la foto en las redes, Juana prefirió poner el foco en el estado de ánimo de Mirtha. Aseguró que la conductora se mostró participativa, conversadora y fiel a su personalidad, lo que para la familia fue la mejor noticia después de los días de preocupación que pasaron por su internación.

Como detalle íntimo de la reunión, Juana contó que le llevó a su abuela una camelia, una flor que a Mirtha le gusta especialmente. Esa tarde de charlas y comentarios estuvo marcada por el humor filoso de la diva, algo que para Juana fue la prueba definitiva de que Mirtha se encontraba en plena forma.

La conductora también reveló que algunos integrantes de la familia fueron blanco de las habituales observaciones de Legrand.

El impacto de la era digital

Este episodio dejó en evidencia cómo la expansión de la inteligencia artificial cambió la forma en que se leen las imágenes de las celebridades. Lo que antes era simplemente un mensaje afectuoso, hoy puede terminar siendo sometido a análisis, teorías y dudas en cuestión de minutos. En los últimos meses, el uso de herramientas digitales para alterar retratos o modificar expresiones generó una desconfianza creciente en las redes sociales, lo que llevó a que la espontaneidad de la publicación de Mirtha fuera cuestionada por algunos usuarios.