Jimena Barón se enteró que su perra adoptada está preñada y casi colapsa

Espectáculos

Jimena Barón se prepara para un estreno inesperado en su casa. La actriz llevó a su perra Lucy al veterinario después de notar que tenía las mamas hinchadas y el resultado la dejó en shock: la mascota espera tres cachorritos.

El momento fue pura tensión. Con Lucy sobre la camilla y el gel frío del ecógrafo, Jimena y su pareja, Matías Palleiro, miraban la pantalla. La gran sorpresa llegó cuando la veterinaria dijo cuántos días faltan: "Diez días".

La reacción de Jimena no pudo ser más honesta. "¡Roxana la con...! Soy abuela en diez días", disparó en redes sociales, refiriéndose a la mujer que le entregó la perra y que, según la artista, jamás le avisó que el animal estaba preñado.

La historia de Lucy en la familia es súper reciente. A principios de octubre, mientras grababa una serie donde había muchos perros, Jimena se enamoró de uno y preguntó si estaba en adopción. Tras el ok de Matías, la perra de un año y medio se sumó al hogar, donde ya conviven Arturo, su hijo menor, y Torino, el gato.

Según contó Jimena en Instagram, Lucy se adaptó al toque: duerme con ellos, ama viajar en auto y se lleva bárbaro con todos. Lo único que no vio venir fue que en poco más de una semana su casa se llenaría de bebés perrunos.