MAD ArgentinaMúsica, famosos y cultura pop
Espectáculos

Jimena Barón se enteró que su perra adoptada está preñada y casi colapsa

Mandy Mandopoulos · 26 de octubre de 2026

Jimena Barón se prepara para un estreno inesperado en su casa. La actriz llevó a su perra Lucy al veterinario después de notar que tenía las mamas hinchadas y el resultado la dejó en shock: la mascota espera tres cachorritos.

El momento fue pura tensión. Con Lucy sobre la camilla y el gel frío del ecógrafo, Jimena y su pareja, Matías Palleiro, miraban la pantalla. La gran sorpresa llegó cuando la veterinaria dijo cuántos días faltan: "Diez días".

La reacción de Jimena no pudo ser más honesta. "¡Roxana la con...! Soy abuela en diez días", disparó en redes sociales, refiriéndose a la mujer que le entregó la perra y que, según la artista, jamás le avisó que el animal estaba preñado.

La historia de Lucy en la familia es súper reciente. A principios de octubre, mientras grababa una serie donde había muchos perros, Jimena se enamoró de uno y preguntó si estaba en adopción. Tras el ok de Matías, la perra de un año y medio se sumó al hogar, donde ya conviven Arturo, su hijo menor, y Torino, el gato.

Según contó Jimena en Instagram, Lucy se adaptó al toque: duerme con ellos, ama viajar en auto y se lleva bárbaro con todos. Lo único que no vio venir fue que en poco más de una semana su casa se llenaría de bebés perrunos.

Con información de fuentes públicas, Wikipedia, YouTube, Instagram y TikTok.