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Si estás buscando una serie que te atrape y no te suelte, Entrevías en Netflix es la respuesta. La producción logró captar la atención de quienes aman las historias españolas gracias a una trama cargada de tensión, situaciones inesperadas y enfrentamientos que mantienen el ritmo arriba durante todo el tiempo.

La serie tiene un formato ideal para los que quieren sumergirse en una historia sin sentir que se comprometen con algo interminable. Cuenta con cuatro temporadas y un total de 32 capítulos, una extensión que permite desarrollar los conflictos y profundizar en los personajes sin estirar la trama innecesariamente. Es la opción justa para disfrutar durante varios días seguidos.

Un duelo de personalidades

La serie reúne a dos intérpretes de gran personalidad, que construyen personajes completamente diferentes. Por un lado tenemos a José Coronado, un actor español ganador del Premio Goya, que se pone en la piel de Tirso Abantos. Tirso es un exmilitar con un carácter rígido, temperamento fuerte y una disciplina muy marcada, rasgos que quedaron grabados en su personalidad debido a su experiencia militar.

Por el otro extremo está Luis Zahera, actor gallego conocido por sus papeles secundarios en cine y televisión, quien interpreta al inspector Ezequiel Fandiño. A diferencia de la rigidez de Tirso, Ezequiel es un policía impredecible que no se ata a las normas y utiliza métodos poco convencionales para resolver los problemas. Zahera le aporta al personaje una mezcla de ironía y espontaneidad que hace que cada una de sus escenas tenga una dinámica distinta.

Entre ferreterías y crimen organizado

La trama se centra en la vida de Tirso Abantos, quien administra una ferretería en un barrio donde la inseguridad y la delincuencia son parte del paisaje diario. Tirso es un hombre acostumbrado a resolver todo de manera directa y a tomar decisiones por su cuenta, muchas veces sin considerar las opiniones de los demás, lo que termina generando conflictos con quienes no comparten su visión del mundo.

Sin embargo, esa aparente tranquilidad y dureza de Tirso se rompen cuando aparece el conflicto central: su nieta Irene comienza a relacionarse con personas vinculadas al crimen organizado. Este giro transforma la serie en una mezcla de drama familiar, acción y delincuencia, mostrando cómo las decisiones individuales repercuten en todo el entorno cercano.

El reflejo de un barrio

Más allá de la acción, Entrevías funciona como una mirada a los problemas sociales que afectan a los habitantes de su barrio. La serie combina varios géneros para retratar una realidad donde la inseguridad y el tráfico de drogas forman parte de la vida cotidiana de la gente.

En medio de este caos, la interpretación de Coronado destaca por mostrar las capas de Tirso: desde la autoridad y la desconfianza hasta momentos de sensibilidad. Su relación con su nieta es el motor principal de la historia y es lo que permite que el espectador descubra aspectos de su personalidad que al principio están totalmente ocultos.

Honestamente, encontrar una serie que logre equilibrar la dureza de un exmilitar con la ironía de un policía rebelde no es fácil, pero acá funciona. ¿Te animás a empezar el maratón o ya estás en el capítulo 32?