Estilo de vida

Hay comidas que parecen inofensivas o hasta saludables, pero en vez de saciarte, activan más la sensación de hambre. El problema es que algunas de estas opciones disparan el azúcar en sangre y después lo hacen caer rapidísimo, dejándote con ganas de comer mucho antes de lo esperado.

En el grupo de los culpables están el pan blanco, los rosquillas y las preparaciones de panadería. También pasan lo mismo los cereales, incluso los que dicen ser integrales, porque muchos traen un montón de azúcar. Te dan un subidón de energía momentáneo, pero la caída es tan brusca que terminás yendo directo por un snack.

Los jugos naturales también juegan en contra. Como no tienen fibras y traen azúcares concentrados, no llenan como lo haría la fruta entera y pueden terminar abriéndote el apetito en vez de calmarlo. Lo mismo pasa con los yogures con frutas y endulzantes: suelen tener más azúcar de la que uno cree y, si no se combinan con proteínas y grasas, dejan la panza vacía.

Otras opciones que parecen llenar pero engañan son ciertos alimentos que, aunque parecen saciar, tienen muy poca fibra y proteína, por lo que se digieren rápido y te dejan con un hambre voraz a las pocas horas. Finalmente, las barritas de cereal y los snacks dulces dan una satisfacción instantánea, pero no sacian de verdad. El azúcar sube y baja, y el hambre vuelve más fuerte que antes.

Para mantener la energía estable y evitar los antojos, lo ideal es ir por alimentos ricos en proteínas, fibras y grasas buenas. Los huevos, los frutos secos, las legumbres, las verduras y el yogur natural son las mejores opciones para no estar todo el día pensando en comida.

Al final, el hambre no es siempre una cuestión de cantidad, sino de qué elegimos comer. Si cambiás lo que ponés en el plato, te vas a sorprender de lo poco que necesitás picar entre comidas.