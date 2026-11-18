Espectáculos

Paulo Dybala celebró sus 33 años con dos festejos bien distintos. Primero, el futbolista y Oriana Sabatini tuvieron una cena romántica en un restaurante exclusivo para recibir el día en un clima privado. Para esa salida, Dybala fue por lo seguro y elegante con un traje negro de solapas satinadas, camisa blanca y moño oscuro. Oriana, por su parte, eligió un vestido de gasa ceñido al cuerpo, con transparencias en las mangas y los hombros descubiertos.

Después del momento a solas, llegó el turno de la reunión íntima con su mamá, amigos cercanos y su hija Gia. Para este festejo, Dybala decidió animarse con un look de inspiración vintage que llamó la atención: usó una camisa de manga larga a rayas, corbata dorada y pantalón de cuero negro. El jugador compartió las imágenes en Instagram y agradeció los mensajes de cariño, asegurando que llegó a los 33 con la mejor compañía.

La cantante también se sumó a los festejos con un mensaje muy dulce en sus redes sociales. Le deseó que pueda sentir cerca el amor de quienes lo quieren y destacó la fuerza y la paciencia que lo caracterizan, que según ella, la inspiran todos los días. Cerró el saludo en nombre de la familia diciendo: “¡Por una vuelta más al sol de aprendizajes nuevos! Te amamos, Gia y yo”. El futbolista no se quedó atrás y le respondió: “Gracias mi vida... Te amo con todo mi corazón”.

Seamos honestos, el pantalón de cuero con corbata dorada es un riesgo total, pero bueno, es Dybala y tiene el aura para bancársela. El traje de la cena fue impecable, pero el look vintage es el que nos deja pensando si es tendencia o si Paulo decidió viajar en el tiempo. ¿Ustedes se animarían a un pantalón de cuero para un cumple?