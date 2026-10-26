Caos en la cocina paraguaya: el delantal negro cayó sobre uno de los famosos
La noche de beneficios de la semana cuatro de Masterchef Celebrity Argentina, dedicada a la cocina paraguaya, terminó mal para Diego Ramos y Mike Amigorena. Ambos fueron los grandes perdedores de la noche, aunque solo uno de ellos recibió el delantal negro que lo mandó a la gala de eliminación.
Diego Ramos la tuvo complicadísima desde que presentó el plato. El jurado no perdonó la estética y soltó que la tortilla de su puretón parecía "una suprema". Ya en la degustación, Martitegui le explicó los problemas con el sabor por confundir un ingrediente dulce con uno picante.
Con información de fuentes públicas, Wikipedia, YouTube, Instagram y TikTok.