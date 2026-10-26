Caos en la cocina paraguaya: el delantal negro cayó sobre uno de los famosos

Espectáculos

La noche de beneficios de la semana cuatro de Masterchef Celebrity Argentina, dedicada a la cocina paraguaya, terminó mal para Diego Ramos y Mike Amigorena. Ambos fueron los grandes perdedores de la noche, aunque solo uno de ellos recibió el delantal negro que lo mandó a la gala de eliminación.

Diego Ramos la tuvo complicadísima desde que presentó el plato. El jurado no perdonó la estética y soltó que la tortilla de su puretón parecía "una suprema". Ya en la degustación, Martitegui le explicó los problemas con el sabor por confundir un ingrediente dulce con uno picante.