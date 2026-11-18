Espectáculos

La organización confirmó que habilitaron nuevamente un stock de entradas para las tres noches de espectáculos en el Estadio del Bicentenario, que se pueden comprar online a través de Ticketek.

Las entradas son para los shows de los artistas nacionales que se presentan el viernes 20, el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre. Para los que prefieren ir personalmente, la venta presencial sigue activa en diferentes puntos. Hasta el jueves 19 de noviembre se puede comprar en las boleterías del Teatro del Bicentenario de 9 a 19 horas. A partir del viernes 20 de noviembre, el punto de venta pasa a ser las boleterías del Estadio del Bicentenario, donde atienden de 9 hasta las 2 de la madrugada del día siguiente.

La grilla de artistas promete variedad. El viernes 20 de noviembre arranca todo con Turf y Tan Biónica, concentrando las propuestas del rock nacional con la banda liderada por Chano Moreno Charpentier. El sábado 21 de noviembre llega el turno de Diego Torres y Andrés Calamaro, que vienen a San Juan con sus éxitos para atraer a gente de todas las edades. Para cerrar, el domingo 22 de noviembre la fiesta se pone más popular con el ritmo del cuarteto, donde los protagonistas serán La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y Desakta2.