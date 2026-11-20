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Một đoạn clip ngắn trích xuất từ camera an ninh trước nhà vào khoảng 7h kém buổi sáng đang viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. Trong video, bé Linh Đan (3 tuổi, tên thường gọi là Nhím, ở xã Hóa Quỳ, Thanh Hóa) đứng chờ cô giáo qua đón đi học. Chỉ cần thấy bóng dáng cô từ xa, bé Nhím lập tức nhún nhảy háo hức, một khoảnh khắc khiến người xem vừa mỉm cười vừa xúc động.

Anh Lê Văn Thắng (40 tuổi), bố bé Nhím, đã đăng tải đoạn video này lên Facebook vào ngày 4/11 kèm lời nhắn nhủ đầy thương yêu: Thương bạn ấy quá! Ngày bố đi làm sáng nào bạn ấy cũng phải ra cổng bắt xe các cô để đi học. Cũng may là các cô đi ngang qua nhà. Cảm ơn các cô nhiều ạ. Cố gắng lên con gái nhé. Video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt yêu thích. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng của các cô giáo và gửi lời chúc sức khỏe, chăm ngoan đến bé Nhím.

Hoàn cảnh đặc biệt của gia đình bé Nhím

Đằng sau clip dễ thương là một câu chuyện gia đình đầy nghị lực. Anh Thắng chia sẻ mình là tài xế đường dài và hiện đang đi làm xa nhà. Vợ anh không may qua đời khi con gái mới được một tháng tuổi, nên hiện tại bé Nhím đang sống cùng bà nội 75 tuổi.

Thời gian đầu khi con còn nhỏ, anh Thắng chủ yếu lái xe quanh vùng để tiện chăm sóc con. Đến năm học 2025 - 2026, khi bé Nhím đã cứng cáp hơn, anh quyết định cho con đi học và quay lại với công việc lái xe đường dài để đảm bảo kinh tế cho gia đình. Vì trường cách nhà 3,5km, trong khi bà nội đã lớn tuổi và không biết đi xe máy, việc đưa đón bé đi học gặp rất nhiều khó khăn. Ban đầu, anh Thắng phải nhờ hàng xóm giúp đỡ đưa con đến trường.

Sự hỗ trợ ấm áp từ các cô giáo

Biết được hoàn cảnh đặc biệt của gia đình, cô Lê Thị Lệ (45 tuổi) là giáo viên chủ nhiệm lớp đã chủ động ghé qua nhà đón bé Nhím mỗi sáng. Do nhà bé Nhím nằm trên tuyến đường cô đi làm nên việc này khá thuận tiện. Sự quan tâm này không dừng lại ở đó, sang năm học 2026 - 2027 khi Nhím chuyển lên lớp lớn, cô Lệ cùng hai đồng nghiệp là cô Thương và cô Chuyên tiếp tục hỗ trợ đưa đón em.

Theo sắp xếp, mỗi buổi sáng sẽ có một trong ba cô giáo đi ngang qua nhà, ai thấy bé trước thì đón bé đến trường luôn. Còn về buổi chiều, bà nội sẽ đạp xe hoặc nhờ người quen đưa bé về nhà.

Hiện tại, cứ khoảng bốn ngày anh Thắng mới về nhà một lần. Vì đi làm xa, anh thường xuyên theo dõi camera an ninh để xem tình hình bà cháu ở nhà và chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu lên mạng. Anh thừa nhận mình khá ngạc nhiên và xúc động khi clip chia sẻ "chơi chơi" lại được mọi ý quan tâm nhiều đến vậy. Anh còn trêu con gái rằng nay đã nổi tiếng cả nước. Nhân dịp ngày 20/11, anh Thắng gửi lời chúc đến các cô giáo của con gái cũng như tất cả thầy cô giáo nói chung luôn khỏe mạnh và công tác tốt.

Đúng là không gì ấm lòng hơn việc tìm được những người thầy, người cô có tâm như thế này, đúng không cả nhà?