Giải trí

Trong chương trình Chuyện tối cùng sao vừa lên sóng, ca sĩ - diễn viên Phương Trinh Jolie đã có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống đa nhiệm của mình. Không chọn cách tô vẽ một hình mẫu hoàn hảo, cô muốn mang đến góc nhìn thực tế về việc đối diện với áp lực và bảo vệ bản thân trước những thị phi trong giới giải trí.

Phương Trinh Jolie hiện đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò: ca sĩ, diễn viên, doanh nhân và người chăm sóc gia đình. Trước thắc mắc của nhiều người về việc lấy đâu ra sức lực để làm nhiều việc cùng lúc, cô khẳng định cốt lõi duy nhất nằm ở khả năng tiết chế và tập trung.

Cách quản lý năng lượng để không cạn kiệt

Theo nữ nghệ sĩ, mỗi người đều có một quỹ thời gian như nhau, nhưng sự khác biệt nằm ở cách phân bổ năng lượng. Phương Trinh Jolie cho rằng nếu biết tiết chế và chỉ dành năng lượng cho những việc thực sự cần thiết, công việc đó sẽ đạt kết quả tốt hơn. Ngược lại, nếu để năng lượng bị phân tán quá nhiều, nguồn lực của bản thân chắc chắn sẽ bị cạn kiệt.

Để bảo trì nguồn năng lượng này, cô tìm đến yoga và đặc biệt chú trọng vào hơi thở. Cô nhấn mạnh đây là điều kiện tiên quyết của sự sống nhưng lại thường bị nhiều người bỏ quên vì quá bận rộn với nhịp sống hối hả.

Bí quyết tập trung tuyệt đối trong công việc

Khi bắt tay vào bất kỳ công việc nào, từ việc livestream trong hai tiếng, đứng trên sân khấu cho đến khi đóng phim, Phương Trinh Jolie đều vận dụng 100% kiến thức, kinh nghiệm và tính cách để truyền đạt trọn vẹn đến khán giả. Cô tin rằng sự tập trung tuyệt đối vào thời điểm hiện tại chính là bí quyết then chốt giúp cô đạt được kết quả tốt nhất trong mọi lĩnh vực.

Đối với khối lượng công việc khổng lồ, áp lực và mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi, nhưng cô khẳng định mình luôn có cách để đương đầu. Thay vì để sự bực bội theo mình ra tận xe, cô chọn góc nhìn tích cực để quản lý cảm xúc cá nhân.

Tư duy 'cứ làm đã rồi tính'

Một điểm đáng chú ý trong quan điểm sống của Phương Trinh Jolie là việc loại bỏ từ "khó khăn" ra khỏi từ điển cá nhân, thay thế bằng sự cố gắng và nỗ lực. Theo cô, chưa làm đã thấy khó thì khó mà làm được, nên cô cứ làm trước rồi mới tính tiếp.

Với những việc chưa thành công, cô chọn cách làm lại nhiều lần. Trong trường hợp công việc vượt quá khả năng cá nhân, cô sẵn sàng chi tiền để thuê chuyên gia giải quyết. Nữ nghệ sĩ quan niệm rõ ràng: nếu làm sai sẽ có thêm kinh nghiệm quý giá, còn nếu thành công sẽ chứng minh được thực lực của bản thân. Kết lại, cô khẳng định mình không sợ bất cứ điều gì vì một mình đã nuôi được ba con.

Đúng là kiểu tư duy "chiến thần", nghe xong muốn bật dậy làm việc luôn cho nóng!