Giải trí

Khởi My và Kelvin Khánh đã thống nhất với nhau từ năm 2020 về việc sẽ không sinh con. Thay vì áp lực phải có con cái theo những quan niệm cũ, cả hai quyết định tận hưởng cuộc sống hôn nhân chỉ có hai người cho đến già.

Khi chia sẻ về lựa chọn này, Khởi My không ngần ngại nói đùa rằng cả hai ở với nhau đã quá "tăng động và chí chóe", nên nếu có thêm một đứa trẻ nữa thì sẽ "có chuyện đấy". Nữ ca sĩ cho biết vợ chồng cô cảm thấy hài lòng với hiện tại vì thích sự tự do, thoải mái và có nhiều thời gian dành cho nhau hơn.

Hạnh phúc theo cách riêng

Với Khởi My và Kelvin Khánh, một cuộc hôn nhân trọn vẹn không nhất thiết phải có con cái. Điều cốt lõi là hai người luôn cảm thấy vui vẻ, đồng hành và muốn ở bên nhau lâu dài. Quyết định này không chỉ là sự thống nhất của hai vợ chồng mà còn nhận được sự tôn trọng và ủng hộ từ mẹ ruột của Khởi My cũng như gia đình hai bên.

Cặp đôi chọn xây dựng hạnh phúc theo cách riêng. Họ cùng nhau chơi game, đi du lịch và tận hưởng những khoảnh khắc bình dị nhất của đời thường.

Cuộc sống kín tiếng trong căn penthouse

Sau khi kết hôn vào năm 2017, Khởi My dần hạn chế các hoạt động nghệ thuật để lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Hiện tại, cặp đôi sinh sống trong một căn penthouse rộng khoảng 300m² tại TP.HCM. Đây là nơi họ dành phần lớn thời gian cho những sở thích chung như tập luyện thể thao, chơi game và đi du lịch, tách biệt khỏi những ồn ào thường thấy của showbiz.

Trước những tin đồn rạn nứt hay ly hôn thỉnh thoảng xuất hiện, những khoảnh khắc đồng hành và cuộc sống đời thường vui vẻ chính là minh chứng rõ nhất cho tổ ấm bình yên mà họ đang vun đắp.

Bước chuyển mình trong sự nghiệp

Trong khi Kelvin Khánh khá kín tiếng, ít dùng mạng xã hội và hạn chế xuất hiện tại các sự kiện, thì Khởi My lại có hướng đi mới. Cô chuyển sang làm streamer, thường xuyên giao lưu với người hâm mộ qua các buổi phát trực tiếp. Dù vậy, cô vẫn thỉnh thoảng tham gia biểu diễn hoặc góp mặt trong những chương trình giải trí lớn.

Khởi My, nữ ca sĩ thế hệ 9X sinh ngày 2/1/1990 tại Đồng Nai, từng gây tiếng vang khi giành giải Nhất cuộc thi Tiếng ca học đường năm 2007 và trở thành Quán quân Gương mặt thân quen năm 2013. Với giọng hát trong trẻo và tính cách lém lỉnh, cô từng có loạt hit như Vì sao, Gửi cho anh, Người yêu cũ, Đôi cánh và từng thử sức ở nhiều vai trò từ diễn viên, MC cho đến streamer.