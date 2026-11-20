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NSƯT Việt Hoàn vừa chia sẻ về cuộc sống hiện tại khi đã bước sang tuổi 60. Nam ca sĩ cho biết anh nhìn lại chặng đường đã qua với tâm thế nhẹ nhàng và bình thản. Anh cảm thấy biết ơn những gì mình đang có, dù thừa nhận rằng trong chuyện hôn nhân có thể chưa được trọn vẹn, nhưng anh luôn nhận được sự yêu thương từ khán giả và sự trân trọng từ đồng nghiệp.

Cuộc sống bình dị phía sau ánh đèn

Đã hơn năm năm nay, NSƯT Việt Hoàn sống một mình. Tuy nhiên, anh khẳng định mình không hề cảm thấy tủi thân hay buồn bã vì sự cô đơn này. Thay vì chìm trong tâm trạng tiêu cực, nam ca sĩ tìm thấy niềm vui trong những công việc giản dị. Anh dành thời gian trồng cây, chăm sóc vườn rau, nuôi gia súc và tự tay sửa sang căn nhà vườn rộng hơn 10.000m2 ở ngoại thành Hà Nội. Anh ví cuộc sống đời thường của mình bình dị giống như một người nông dân.

Những lần các con ghé thăm cũng mang lại cho anh nhiều sự an ủi. Các con của nam ca sĩ thường thay phiên nhau lên ở với cha vào cuối tuần; có tuần cả ba cùng lên, có tuần mỗi đứa một lượt. Bên cạnh đó, anh còn nhận được sự quan tâm từ nhiều bạn thân thiết. Những người bạn này thường xuyên ghé thăm, thậm chí ở lại nhà anh vào dịp cuối tuần.

Nam ca sĩ tự tin mình là người giàu tình cảm dù không giàu có về vật chất. Anh tự hào vì có nhiều bạn bè, trong đó có những người như nhạc sĩ Lê Minh Sơn và Lưu Hà An từng nói sẽ nuôi anh đến cuối đời. Dù trân trọng tình cảm này, NSƯT Việt Hoàn cũng thẳng thắn chia sẻ rằng đôi khi anh vẫn muốn có những khoảng thời gian riêng tư. Anh nói vui rằng mọi người thường nghĩ anh buồn vì cô đơn, nhưng thực tế có những ngày anh chỉ muốn ở một mình trên đồi, dù điều này rất ít khi xảy ra.

Chuẩn bị cho tuổi xế chiều

Hiện tại, NSƯT Việt Hoàn vẫn tự chủ về kinh tế và cuộc sống. Khi nói về tương lai, nam ca sĩ tiết lộ một dự định khá thực tế: biết đâu khi về già, anh sẽ chọn vào một viện dưỡng lão tầm cỡ để sống những ngày tháng còn lại.

Đối với chuyện tình cảm, dù vẫn mong có người đồng hành để cùng vun đắp mái ấm, nhưng anh cho rằng mỗi người cần tự yêu thương và chăm sóc bản thân trước tiên. Anh quan niệm việc đòi hỏi người khác phải đáp ứng tình yêu và mong muốn của mình là ích kỷ. Vì vậy, anh chọn cách tự lo cho bản thân và hy vọng nếu may mắn sẽ gặp được tri kỷ. Khi được hỏi về việc có người phụ nữ nào đồng hành trong hơn năm năm qua hay chưa, nam ca sĩ thẳng thắn cho biết đến nay anh vẫn chưa tìm được người thực sự có duyên trở thành tri kỷ.

Thời gian tới, anh muốn tập trung chăm sóc sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần để bản thân vững vàng hơn khi bước vào tuổi già.

Tình yêu với âm nhạc và những người đồng nghiệp

Ở tuổi 60, NSƯT Việt Hoàn thừa nhận không còn muốn tự mình tổ chức những đêm nhạc riêng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là anh giảm bớt tình yêu với sân khấu. Anh khẳng định nếu các đơn vị vẫn cần và khán giả vẫn muốn nghe, anh sẽ luôn cháy hết mình khi hát.

Nam ca sĩ cảm thấy hạnh phúc khi có những đồng nghiệp thân thiết như Trọng Tấn, Anh Thơ, Lan Anh và Đăng Dương đồng hành. Anh chia sẻ cảm giác mình như trẻ lại, dù 60 tuổi nhưng khi đứng chung sân khấu với các em, anh thấy mình cứ ngỡ như mới U30. Năm người họ gắn bó như anh chị em trong một gia đình, thường tụ tập tại nhà vườn của anh hoặc nhà Trọng Tấn, Anh Thơ để chia sẻ chuyện đời, chuyện nghề và xoa dịu những buồn vui cùng nhau.

Sắp tới, NSƯT Việt Hoàn cùng Trọng Tấn, Đăng Dương, Lan Anh và Anh Thơ sẽ hội ngộ trong chương trình "Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường" tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Với anh, concert này không chỉ là một buổi biểu diễn mà còn là dịp để những người thân thiết trong "gia đình" nghệ thuật này tâm tình với nhau.

NSƯT Việt Hoàn sinh năm 1966, thi đỗ hệ đại học Thanh nhạc của Nhạc viện Hà Nội. Anh nổi tiếng với chất giọng nam cao giàu nội lực và được khán giả gọi là "ông hoàng nhạc đỏ" hay "chàng Trương Chi của làng nhạc đỏ" Việt Nam, đặc biệt là khi kết hợp trong tam ca cùng NSƯT Đăng Dương và ca sĩ Trọng Tấn.