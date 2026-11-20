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Ca sĩ Võ Hạ Trâm sẽ góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” vào tối 24-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là hoạt động văn hóa chính nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam – ngày lễ vừa chính thức được công nhận là ngày lễ của dân tộc trong năm nay. Nữ ca sĩ chia sẻ niềm vinh dự và tự hào to lớn khi được đứng chung sân khấu với nhiều thế hệ nghệ sĩ và nghệ nhân từ khắp cả nước để cống hiến cho một chương trình tầm cỡ quốc gia.

Võ Hạ Trâm là ca sĩ có gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và đặc biệt gắn bó với dòng nhạc chính luận. Với cô, việc khơi dậy tinh thần yêu nước trong giới trẻ cần bắt đầu từ việc giúp họ hiểu biết về văn hóa dân tộc thông qua nhiều hình thức sáng tạo khác nhau.

Sức lan tỏa từ ngôn ngữ nghệ thuật

Theo đánh giá của Võ Hạ Trâm, kịch bản chương trình “Muôn sắc Việt Nam” được chia làm ba chương với nội dung súc tích, dẫn dắt người xem đi từ việc nhìn lại cội nguồn văn hóa đến hành trình vươn ra thế giới. Cô tin rằng sự kết nối này sẽ tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp khán giả có thêm tự tin và động lực để học tập, lao động và cống hiến.

Nữ ca sĩ cho rằng khi các giá trị văn hóa được truyền tải thông qua lời ca, tiếng hát, vũ đạo và những đại cảnh dàn dựng sinh động, công chúng sẽ dễ dàng tiếp nhận và hiểu sâu hơn. Việc kể chuyện bằng ngôn ngữ nghệ thuật hấp dẫn chính là cách hiệu quả để người xem khám phá và yêu thêm những giá trị bản sắc Việt Nam. Đặc biệt, đây còn là dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên có hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam quy mô lớn như vậy.

Thử thách với bản phối Rock mang chất Nam Bộ

Trong chương II mang tên “Muôn sắc di sản”, Võ Hạ Trâm sẽ thể hiện một ca khúc mang màu sắc phương Nam. Là người sinh ra và lớn lên tại Nam Bộ, cô luôn tự hào về sự hào sảng, giản dị của vùng đất này. Những nét văn hóa từ câu hò ầu ơ của mẹ hay cách “làm duyên” do cha chỉ dạy đã thấm sâu vào con người cô từ nhỏ. Sau đó, những kiến thức tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh cùng các chuyến lưu diễn khắp Đồng bằng sông Cửu Long đã giúp cô tìm thấy sự đồng điệu đặc biệt với dân ca và dân gian đương đại phương Nam.

Để chuẩn bị cho màn trình diễn trước khoảng 50.000 khán giả tại Mỹ Đình, Võ Hạ Trâm đối mặt với thử thách là bản phối rock cho một ca khúc quen thuộc. Cô phải tính toán kỹ cách phát âm sao cho đậm chất miền Nam, vừa giữ được cái tình của bài hát nhưng vẫn phải bùng nổ và mạnh mẽ theo nhịp điệu rock. Để hoàn thiện tiết mục, nữ ca sĩ còn tự đầu tư riêng một bộ trang phục cách tân, vừa đảm bảo phù hợp với bài hát, vừa thể hiện được nét đặc trưng của vùng đất phương Nam.

Quyết tâm tham gia dù lịch trình dày đặc

Hiện tại, Võ Hạ Trâm đang dành rất nhiều tâm huyết cho album âm nhạc đánh dấu hành trình 20 năm hoạt động nghệ thuật. Đây là một sản phẩm có sự đầu tư lớn với sự kết hợp cùng 60 nghệ sĩ trong một dàn nhạc quốc tế, khiến lịch trình hoàn thiện và quảng bá của cô vô cùng bận rộn.

Tuy nhiên, ngay khi nhận được lời mời tham gia “Muôn sắc Việt Nam”, nữ ca sĩ đã trao đổi với ê-kíp và sắp xếp thời gian với quyết tâm “phải tham gia cho bằng được”. Cô muốn được cống hiến hết mình cho khán giả đại chúng trong ngày hội văn hóa của non sông. Về công tác tổ chức, Võ Hạ Trâm bày tỏ sự tự tin vào nội dung và thông điệp của chương trình nhờ kinh nghiệm của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.