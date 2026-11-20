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PGS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, vừa chính thức nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là sự ghi nhận cho những thành tích xuất sắc của bà trong việc đổi mới công tác giảng dạy và đào tạo tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện. Tại đây, PGS Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện, khẳng định dấu mốc 70 năm không đơn thuần là dịp để nhìn lại những gì đã qua mà còn là lúc xác định trách nhiệm đối với tương lai. Trong bối cảnh giáo dục cần đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển công nghiệp văn hóa, ông Phương nhấn mạnh Học viện phải tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời chú trọng phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ.

Để đạt được điều này, nhà trường tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên, nghệ sĩ và nhà khoa học có trình độ cao. Ba trụ cột chính bao gồm đào tạo, nghiên cứu khoa học và biểu diễn nghệ thuật sẽ được phát huy hiệu quả tối đa. Với tầm nhìn đến năm 2035, Học viện đặt mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, sáng tạo và hợp tác quốc tế về âm nhạc có uy tín trong khu vực Đông Nam Á.

Khát vọng vươn tầm và giá trị kế thừa

Theo PGS Nguyễn Huy Phương, mục tiêu phát triển này không chỉ dừng lại ở một cơ sở giáo dục mà còn là khát vọng đóng góp vào vị thế văn hóa cũng như sức sáng tạo của đất nước. Việc kế thừa truyền thống không chỉ là gìn giữ những thành tựu sẵn có mà quan trọng hơn là phải tạo dựng được những giá trị mới cho các thế hệ mai sau.

Đồng quan điểm này, GS.TS.NSND Ngô Văn Thành, nguyên Giám đốc Học viện, đại diện cho các thế hệ nhà giáo bày tỏ niềm tự hào về những thành tựu mà nhà trường đã đạt được trong đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn. Ông Thành đặc biệt nhấn mạnh giá trị quý báu của Học viện nằm ở truyền thống tận tụy của các thế hệ thầy cô cùng tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc của học trò.

Nhìn lại chặng đường phát triển, từ những lớp học sơ tán trong thời kỳ chiến tranh cho đến môi trường đào tạo chuyên nghiệp như hiện nay, chính sự tiếp nối bền bỉ đó đã tạo nên nền tảng vững chắc cho nhà trường. GS.TS.NSND Ngô Văn Thành cũng mong muốn Học viện tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế.

Những bông hoa tài năng từ mái trường âm nhạc

Một trong những minh chứng cho thành công trong đào tạo của Học viện là nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi. Cô theo học tại đây từ năm 8 tuổi đến năm 17 tuổi và đã đạt Giải Ba tại cuộc thi Leeds International Piano Competition 2025 tại Vương quốc Anh. Trở về dự lễ kỷ niệm, Lương Khánh Nhi chia sẻ sự xúc động khi nhắc về những năm tháng học tập tại đây.

Với nữ nghệ sĩ, Học viện không chỉ là nơi xây dựng nền tảng chuyên môn mà còn là môi trường quan trọng hình thành nên nhân cách, ý chí và khát vọng nghệ thuật. Cô khẳng định những bài học từ thầy cô chính là hành trang giúp mình tự tin bước ra thế giới, đối diện với các thử thách và theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Lương Khánh Nhi cũng bày tỏ mong muốn sẽ có cơ hội trở về đóng góp cho nơi đã nuôi dưỡng đam mê của mình.

Hành trình 70 năm hình thành và phát triển

Ngược dòng thời gian về năm 1956, Trường Âm nhạc Việt Nam chính thức ra đời. Trong suốt quá trình phát triển, nhà trường đã trải qua nhiều giai đoạn và có những lần thay đổi tên gọi. Từ những ngày đầu là Trường Âm nhạc Việt Nam, sau đó đổi thành Nhạc viện Hà Nội, và đến năm 2008, trường chính thức mang tên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam như hiện nay.

Một ngôi trường có bề dày lịch sử như vậy, giờ đây lại hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm uy tín khu vực vào năm 2035. Liệu những bước chuyển mình về công nghệ và tư duy đào tạo có giúp thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam "phá đảo" thêm nhiều sân chơi quốc tế nữa không?