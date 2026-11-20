Giải trí

Tối 19/11, sự kiện ra mắt album vol 8 của Hồ Ngọc Hà tại TPHCM trở thành nơi tụ hội của dàn sao đình đám như Diva Hồng Nhung, ca sĩ Phương Thanh, Noo Phước Thịnh, Chi Pu, siêu mẫu Thanh Hằng và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Đáng chú ý nhất là sự góp mặt của Trấn Thành, người vốn đang trong giai đoạn bận rộn nhất để thực hiện dự án phim Tết và từng từ chối nhiều lời mời sự kiện trước đó để tập trung làm việc.

Khi 'thương quá' nên chấp nhận thức trắng đêm

Trấn Thành thừa nhận anh đã phải thức suốt đêm qua để dựng phim thì mới có thời gian tham dự buổi ra mắt album này. Lý do khiến nam nghệ sĩ quyết định 'phá lệ' là vì tình cảm thân tình dành cho Hồ Ngọc Hà, cùng lời nhắn nhủ cực kỳ dễ thương từ nữ ca sĩ: "Nè, có thấy mấy thuở tôi làm không, tôi cần mới muốn mấy người tới".

Không chỉ đến để ủng hộ, Trấn Thành còn dành những lời trân trọng cho năng lượng và tư duy làm nghề của Hồ Ngọc Hà. Anh cho rằng không phải nghệ sĩ nào cũng có đủ sự đặc biệt để duy trì sức hút và tạo dấu ấn riêng trong showbiz như cô. Theo Trấn Thành, dù một người có thể chọn cuộc sống an phận, không làm nghệ thuật mà không ai phàn nàn, nhưng nếu thiếu những cá tính như Hồ Ngọc Hà, thị trường giải trí sẽ mất đi một màu sắc đáng chú ý. Nam nghệ sĩ còn hóm hỉnh nhận xét rằng showbiz sẽ vui hơn khi có thêm một Hồ Ngọc Hà.

Sự lột xác trong album vol 8

Tại sự kiện, Diva Hồng Nhung cũng dành lời khen cho sự đổi mới của đàn em. Sau khi thưởng thức các ca khúc, nữ diva nhận định Hồ Ngọc Hà vẫn giữ được chất riêng nhưng luôn biết cách làm mới mình mà không phủ nhận hình ảnh trước đây.

Với album vol 8, Hồ Ngọc Hà đã trực tiếp tham gia sâu vào quá trình sản xuất và đảm nhận nhiều vai trò hơn. Nữ ca sĩ muốn dùng sản phẩm này để khẳng định vị thế ca hát và gợi nhắc công chúng về những dấu ấn âm nhạc cô đã xây dựng suốt nhiều năm. Cô chia sẻ rằng nếu thời trẻ làm nghề với khát khao thành công và được ghi nhận, thì hiện tại, khi đã có chỗ đứng và nhiều bản hit, mỗi lần ra mắt sản phẩm đều cần sự cân nhắc kỹ lưỡng.

Hồ Ngọc Hà quan niệm rằng nếu nghệ sĩ lười biếng, thiếu ý thức phát triển và không nỗ lực cống hiến thì sẽ đến lúc nhận ra bản thân không còn giá trị. Cô thừa nhận mình cũng từng "flop", "fail" nhiều lần chứ không phải lúc nào ra sản phẩm cũng thành công. Chính vì vậy, cô đã nghiên cứu nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước, đặc biệt là thần tượng Beyoncé, người luôn coi mỗi sản phẩm âm nhạc là một câu chuyện để kể với mọi người.

Niềm hạnh phúc từ những điều giản dị

Khi nói về cuộc sống hiện tại, Hồ Ngọc Hà dùng hai từ "đủ đầy" và "hạnh phúc". Đối với cô, niềm vui đơn giản là mỗi ngày được ngủ ngon, toàn tâm theo đuổi công việc yêu thích và ở bên những người thân yêu có cùng năng lượng tích cực.

Album vol 8 gồm 10 ca khúc, là sự kết hợp với các nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, Châu Đăng Khoa, Hùng Quân cùng những cây bút trẻ như Đỗ Hoàng Long, Jin, Kim Ngôn. Một số bài hát đáng chú ý có thể kể đến như Lời ong bướm (kết hợp Hà An Huy), Vài câu hỏi lạ kỳ, Yeah I Like It, Thân mật (kết hợp Suboi), Manifest (kết hợp Ái Phương, Gigi Hương Giang) và Mỗi anh thôi (kết hợp Hà Anh Tuấn). Đặc biệt, toàn bộ 10 ca khúc trong album đều được Hồ Ngọc Hà đầu tư quay hình dưới hình thức MV trình diễn.

Đúng là khi bạn thân 'cần' thì dù có phải thức trắng đêm dựng phim cũng phải chạy tới cho kịp, đúng không nào?