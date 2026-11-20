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Phan Minh Huyền, hay còn được biết đến với tên gọi Huyền Lizzie, sinh năm 1990 tại Hà Nội. Trước khi dấn thân vào diễn xuất, cô từng là một hot girl đời đầu và lọt Top 5 Miss Teen 2009. Bước chân vào nghệ thuật từ năm 2010 với vai nữ chính trong Lời thú nhận của Eva, cô khởi đầu là một diễn viên tay ngang và dần góp mặt trong các dự án như Trái tim có nắng, Ngược chiều nước mắt, Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng.

Cú chốt 'tất tay' cho hình ảnh trưởng phòng marketing

Hành trình khẳng định tên tuổi của Huyền Lizzie không hề trải đầy hoa hồng. Bước ngoặt lớn nhất đến khi cô được giao vai Vân Trang trong bộ phim Thương ngày nắng về. Vì nhân vật này là một nữ trưởng phòng marketing với hình ảnh chỉn chu, thanh lịch và sang trọng, nữ diễn viên buộc phải thay đổi hoàn toàn phong cách cá nhân. Thực tế, ngoài đời cô vốn chỉ chuộng sự đơn giản với combo áo phông, quần jeans và giày thể thao.

Để nhập vai đúng yêu cầu, Phan Minh Huyền đã tự bỏ ra một khoản tiền lớn để đầu tư quần áo. Tuy nhiên, mọi chuyện không suôn sẻ khi đạo diễn đã loại bỏ khoảng 50% số trang phục cô mua vì không phù hợp với phong cách công sở mà nhân vật hướng tới. Điều này khiến cô phải mua sắm lại từ đầu để tìm được những bộ đồ ưng ý nhất. Đáng nói, vào thời điểm đó, cô không có tiềm lực kinh tế mạnh cũng như chưa nhận được sự hỗ trợ trang phục từ các nhãn hàng như hiện nay. Nữ diễn viên thừa nhận đã dùng toàn bộ số tiền mình có để đầu tư cho vẻ ngoài của nhân vật.

Áp lực từ nguy cơ chỉ được giao vai phụ

Việc chi hết tiền cho quần áo không chỉ là câu chuyện về thời trang, mà là một sự đầu tư cho sự nghiệp. Theo chia sẻ, một người chị đã động viên cô rằng nếu thành công với vai Vân Trang, sự nghiệp của cô sẽ bước lên một nấc thang mới. Ngược lại, nếu không nỗ lực hết mình, cô có nguy cơ sẽ mãi chỉ được giao những vai phụ.

Không chỉ dừng lại ở trang phục, Huyền Lizzie còn phải vật lộn với những thử thách về diễn xuất. Vân Trang là một nhân vật có nội tâm phức tạp, mang nhiều tổn thương ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ và độc lập, đòi hỏi sự tinh tế trong chuyển biến tâm lý. Khi phim lên sóng, cô không ít lần nhận những lời chê rằng cách diễn còn cứng và đôi lúc hơi gồng. Thay vì né tránh, Phan Minh Huyền thừa nhận mình chưa thể hiện nhân vật hoàn hảo như kỳ vọng và luôn theo dõi phản hồi từ khán giả để điều chỉnh trong quá trình quay.

Trái ngọt sau những lần 'gồng mình'

Sự quyết tâm và nỗ lực cuối cùng đã mang lại kết quả khi Thương ngày nắng về nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Vai diễn này không chỉ là bước đột phá giúp cô trưởng thành hơn trong diễn xuất mà còn mở ra nhiều cánh cửa mới. Sau thành công của nhân vật Vân Trang, Huyền Lizzie bắt đầu thu hút sự chú ý của các nhãn hàng, từ đó có thêm nhiều cơ hội trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp.

Một dấu mốc đáng nhớ khác là vào năm 2022, cô đã giành giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards. Đây là minh chứng cho sự chuyển mình thành công từ một hot girl sang một diễn viên truyền hình được ghi nhận về chuyên môn.

Đúng là đôi khi phải 'liều' một phen thì mới có kết quả mỹ mãn, nhưng mà vét sạch tiền mua đồ thì đúng là chỉ có những người thực sự đam mê mới dám làm thôi nhỉ?