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Trần Huy Anh vừa chính thức trở lại màn ảnh rộng trong vai nam chính của bộ phim Ngày con còn mẹ do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện. Lần này, anh không chọn vùng an toàn mà quyết định làm mới bản thân khi hóa thân thành một người con ăn chơi, gây nhiều phiền toái. Việc trở lại sau một thời gian vắng bóng là cơ hội để nam diễn viên thử thách khả năng diễn xuất của mình.

Áp lực khi đóng chung với dàn sao hút truyền thông

Trong dự án này, Huy Anh có dịp hợp tác cùng Phương Anh Đào và nghệ sĩ Hồng Đào. Anh thừa nhận bản thân học hỏi được rất nhiều từ Phương Anh Đào, đặc biệt là sự quyết liệt trong công việc. Nam diễn viên chia sẻ rằng khi quan sát cách làm việc giỏi và quyết liệt của bạn diễn, anh mới tin rằng việc Phương Anh Đào nổi tiếng là hoàn toàn đúng.

Với nghệ sĩ Hồng Đào, Huy Anh lại cảm thấy áp lực theo một kiểu khác. Vì vốn yêu mến nữ nghệ sĩ từ nhỏ, anh từng lo lắng không biết thần tượng ngoài đời có giống như hình dung của mình hay không. Tuy nhiên, sau những bỡ ngỡ ban đầu, cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết, tạo được sự gần gũi cần thiết để thể hiện mối quan hệ mẹ con trên phim.

Không chỉ lo về diễn xuất, Huy Anh còn e dè vì hai bạn diễn nữ đều có sức hút truyền thông cực lớn trên mạng xã hội. Anh thú nhận từng nghĩ mình thua thiệt về nhiều mặt và cảm thấy khớp, lo lắng. Dù vậy, nam diễn viên đã nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ này để không làm ảnh hưởng đến công việc.

Những 'vết sẹo' sau gần 10 năm theo đuổi nghệ thuật

Nhìn lại chặng đường gần 10 năm hoạt động, Huy Anh không giấu được sự tiếc nuối vì chưa tạo được dấu ấn như mong đợi. Anh từng khát khao được đóng thật nhiều phim khi còn trẻ để tận dụng lợi thế về ngoại hình và tuổi tác, nhưng thực tế lại không như ý, khiến anh cảm thấy chạnh lòng vì thiếu sự ghi nhận và vị trí xứng đáng.

Điểm khởi đầu là vai diễn trong Hot boy nổi loạn 2 vào năm 2017 từng khiến anh kỳ vọng về sự nổi tiếng nhanh chóng. Thế nhưng, nam diễn viên thừa nhận mình đã vỡ mộng và hụt hẫng khi không nhận được thêm lời mời đóng phim nào sau đó. Anh rơi vào giai đoạn khủng hoảng khi đối mặt với thực tế phũ phàng: đi casting rất nhiều phim nhưng lần nào cũng trượt.

Bên cạnh đó, Huy Anh cũng từng tổn thương khi gặp những đồng nghiệp vốn thân thiết nhưng lại tỏ ra xa cách, thậm chí lướt qua như không quen biết tại các sự kiện. Dù từng rất chạnh lòng, nhưng hiện tại anh chọn cách đón nhận nhẹ nhàng hơn vì hiểu rằng mỗi người có cách ứng xử riêng và không thể đòi hỏi ai cũng phải đáp lại tình cảm của mình.

Sự nâng đỡ từ 'người thầy' và tình cảm gia đình

Trước những ý kiến cho rằng anh được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng ưu ái, Huy Anh xem đó là sự may mắn khi được người mình ngưỡng mộ tin tưởng. Anh coi Vũ Ngọc Đãng không chỉ là đạo diễn mà còn là một người anh, người thầy thân thiết, luôn chia sẻ và động viên anh trong những lúc thiếu tự tin. Nam diễn viên nhớ lại lời khuyên của anh Đãng rằng mỗi người có một thời điểm rực rỡ khác nhau, nếu chưa tỏa sáng lúc trẻ thì sẽ có lúc gặp được vai diễn phù hợp.

Dù từng mất động lực và có thời gian gắn bó với sân khấu kịch rồi nghỉ hoạt động khoảng 6-7 năm, Huy Anh khẳng định chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Mỗi khi thấy đồng nghiệp tỏa sáng trên thảm đỏ, anh lại càng khao khát tìm kiếm những vai diễn phù hợp để có ngày được đứng ở vị trí đó.

Ở tuổi 37, Trần Huy Anh vẫn là một người con cực kỳ gắn bó với mẹ. Dù đã ra ở riêng, anh vẫn giữ thói quen gọi điện cho mẹ ngay khi kết thúc buổi quay để kể mọi chuyện từ việc casting, bị đạo diễn la cho đến những cảnh quay vui vẻ. Anh ví mẹ như một cuốn nhật ký ghi lại mọi thứ về mình. Hai mẹ con thường xuyên gặp nhau mỗi ngày để ăn sáng hoặc ăn tối ; mẹ anh sống tại quận 3 (cũ), TPHCM.

Trước nghi vấn là 'cậu ấm' được bao bọc, nam diễn viên bật cười phủ nhận và hài hước tự nhận mình chỉ là 'ấm trà' vì gia đình kinh doanh gốm sứ. Là con út, anh được mẹ chăm sóc nhiều hơn do các anh trai đều đã lập gia đình. Huy Anh chia sẻ gia đình không áp lực chuyện báo hiếu vật chất hay gánh vác kinh tế, giúp anh thoải mái theo đuổi nghệ thuật. Tuy nhiên, anh vẫn nóng lòng muốn có sự nghiệp vững vàng để mẹ, hiện đã ngoài 60 tuổi, có thể tự hào về mình.

Đúng là kiểu 'lì lợm' đáng nể, cứ trượt casting rồi lại đi casting tiếp, hy vọng lần này 'điểm rơi' sẽ thật sự rực rỡ!