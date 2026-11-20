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Diễn viên Lan Ngọc vừa chia sẻ hình ảnh trong phim với bạn diễn Quốc Anh (vai cậu Tài). Trong ảnh, Lan Ngọc ngồi gọn trong vòng tay đối phương, cả hai cùng ngước nhìn lên.

Nghe thì lãng mạn đấy, nhưng thực tế lại là một câu chuyện khác. Lan Ngọc kể cảnh quay này diễn ra dưới trời mưa, sàn trơn đến mức cô bị té một lần khi chạy ra từ sân nhà bà Liễu. Quốc Anh dù đã được nhắc trước nhưng khi thấy hai bà ếch thì cũng giật mình và chạy té thật. Đúng là một pha phối hợp ăn ý đến mức không ngờ!

Trong khi đó, diễn viên Bình An lại khiến dân mạng bật cười với bài đăng mừng sinh nhật Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 - Bùi Phương Nga. Thay vì ảnh lung linh, anh chọn tấm hình vợ đang ngủ gật trên ghế phụ trong lúc mình cầm lái.

Bình An còn chúc vợ tuổi mới ngoan ngoãn, hiền dịu, nhẹ nhàng, dễ bảo. Anh cũng tự nhận mình sẽ là điểm tựa vững chắc, trụ cột gia đình và là nóc nhà gánh vác mọi thứ. Cách nói này đảo ngược câu cửa miệng quen thuộc "vợ là nóc nhà" và khiến nhiều người bật cười. Bài đăng khép lại bằng lời nhắn mãi iu gửi tới bà xã.

Ngoài ra, Hoa hậu Hà Trúc Linh cũng vừa khoe dáng trên du thuyền.