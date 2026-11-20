Giải trí

Giữa tâm điểm của những cuộc bàn tán xôn xao, Ngọc Loan khiến dân mạng chú ý khi vẫn thản nhiên cập nhật hoạt động trên trang cá nhân. Ngày 18/11, cô chia sẻ một đoạn video khoe vẻ ngoài chỉn chu với mái tóc búi gọn và bộ trang phục cầu kỳ. Đi kèm clip là dòng trạng thái ngắn gọn: "Hữu xạ tự nhiên hương".

Động thái này ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người nhận xét nhan sắc của cô sau 10 năm kể từ thời tham gia The Face Vietnam đã trở nên trưởng thành, đằm thắm và định hình được phong cách riêng, .

Nghi vấn về tài khoản ẩn danh và phản ứng của Lona Kiều Loan

Sự chú ý đổ dồn vào Ngọc Loan bắt nguồn từ việc một tài khoản ẩn danh liên tục đăng tải các bình luận tiêu cực và chia sẻ lại hình ảnh trong quá khứ nhằm công kích cô. Đáng nói là một bộ phận cư dân mạng đã suy đoán tài khoản này có liên quan đến Á hậu Lona Kiều Loan dựa trên một vài dấu hiệu kết nối trên mạng xã hội. Những đồn đoán này nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn sắc đẹp, khiến tên tuổi của hai người đẹp bất ngờ bị đặt cạnh nhau trong một vụ tranh cãi.

Tuy nhiên, vì danh tính thực sự của người đứng sau tài khoản ẩn danh chưa được xác minh nên mọi khẳng định về việc Kiều Loan liên quan đến các bình luận tiêu cực đều không có cơ sở.

Chiều 17/11, Á hậu Lona Kiều Loan đã chính thức lên tiếng đính chính trên trang cá nhân. Cô cho biết ban đầu không định phản hồi, nhưng vì câu chuyện lan rộng gây ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc nên buộc phải làm rõ. Kiều Loan khẳng định mình không liên quan đến tài khoản kia, đồng thời tiết lộ chính tài khoản ẩn danh này từng chủ động nhắn tin cho cô, gửi những hình ảnh và thông tin chưa kiểm chứng. Vì thấy nội dung không phù hợp, cô đã chặn tài khoản này từ trước. Á hậu cũng mong công chúng thận trọng với thông tin thiếu căn cứ và ngừng suy diễn về đời tư của mình.

Từ thí sinh The Face đến Giám đốc điều hành thẩm mỹ viện

Cuộc tranh cãi bất ngờ này cũng khiến nhiều người tò mò quay lại tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của Ngọc Loan. Sinh năm 1993, cô từng là thí sinh nổi bật của The Face Vietnam 2016 với gương mặt sắc sảo, vóc dáng chuẩn và thần thái thời trang thu hút. Khi đó, cô thuộc đội của huấn luyện viên Phạm Hương và dù không tiến sâu đến chặng cuối nhưng vẫn để lại ấn tượng mạnh nhờ phong cách cá tính.

Sau chương trình, Ngọc Loan không chọn con đường hoạt động giải trí dày đặc mà chuyển hướng sang lĩnh vực làm đẹp và kinh doanh. Hiện tại, cô giữ vai trò giám đốc điều hành tại một hệ thống thẩm mỹ viện gắn liền với bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện doanh nghiệp, hoạt động đối ngoại và hợp tác thương mại. Đáng chú ý, vào tháng 6/2026, cô gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ở Trung Quốc với tư cách đại diện điều hành thẩm mỹ viện và được vinh danh ở một hạng mục cá nhân.

Chuyện tình cảm đầy bí ẩn với bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Ngọc Loan cũng gây tò mò bởi mối quan hệ với bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái. Cả hai nhiều năm qua thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện công việc và chia sẻ hình ảnh chung trên mạng xã hội. Những tương tác này khiến dân mạng không ngừng đồn đoán về chuyện tình cảm của hai người. Dù vậy, cho đến hiện tại, Ngọc Loan vẫn chưa một lần công khai xác nhận cụ thể tình trạng quan hệ giữa cô và bác sĩ Thái.