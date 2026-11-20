Giải trí

Hậu Hoàng vừa khiến cộng đồng mạng tan chảy khi chia sẻ loạt ảnh kỷ niệm 35 năm ngày cưới của phụ huynh vào ngày 25/10/2026. Để đánh dấu cột mốc từ 25/10/1991 đến 25/10/2026, nữ ca sĩ đã bí mật chuẩn bị một đám cưới giản dị dành cho đấng sinh thành.

Điều đặc biệt nhất là Hậu Hoàng muốn bù đắp tiếc nuối cho mẹ vì ngày xưa khi về nhà chồng, bà chưa có cơ hội mặc váy cưới. Chứng kiến tình cảm của con gái, mẹ của nữ ca sĩ đã rơi nước mắt vì xúc động, và đây cũng là lần đầu tiên Hậu Hoàng thấy bà khóc.

Tái hiện đám cưới phong cách năm 1991

Đám cưới lần hai được tổ chức theo phong cách năm 1991 với những nụ cười rạng rỡ. Hậu Hoàng cũng chia sẻ lại những hình ảnh cưới gốc của bố mẹ từ năm 1991, thời điểm đó cả hai chỉ mặc áo sơ mi trắng, quần tây đơn giản và cài hoa trên áo. So sánh hai thời điểm, nữ ca sĩ hóm hỉnh nhận xét rằng hiện tại bố mẹ trông vui vẻ hơn 35 năm trước, còn ngày xưa thì trông cô dâu khá cáu kỉnh.

Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức cho bố mẹ, Hậu Hoàng còn tự tái hiện lại hình ảnh chính mình năm 4 tuổi với kiểu tóc búi hai bên và chiếc váy yếm đỏ đáng yêu. Cô còn mời Diệu Nhi đến làm MC cho buổi lễ. Cả hai đều có lúc rơi nước mắt khi chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của hai vị phụ huynh.

Gia đình truyền thống quân đội

Ít ai biết Hậu Hoàng sinh ra trong một gia đình có truyền thống công tác trong ngành Quân đội. Bố cô là Đại tá Hoàng Quốc Mậu và mẹ là Trung tá Nguyễn Thị Thu Hằng. Sự nghiêm trang của gia đình từng được thể hiện qua một bức ảnh đại gia đình, nơi hầu hết các thành viên đều khoác trên mình bộ quân phục màu xanh.

Sau 35 năm kết hôn hạnh phúc, bố mẹ Hậu Hoàng hiện có hai con gái và là ông bà ngoại của ba người cháu, tận hưởng cuộc sống viên mãn và luôn ủng hộ sự nghiệp của con gái.

Từ cử nhân Tài chính đến "thánh nhạc chế"

Hậu Hoàng, tên thật là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Trước khi nổi tiếng, cô theo học và tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Học viện Tài chính vào năm 2017. Sau khi ra trường, cô từng làm nhân viên văn phòng nhưng sớm nhận ra mình không hợp với môi trường công sở gò bó, đến mức không thể trụ lại bất kỳ vị trí nào quá ba tháng.

Trong thời gian tìm hướng đi mới, cô bắt đầu thử sức với vlog giải trí, nhảy hiện đại và quay các video nhạc chế. Chính phong cách kể chuyện hóm hỉnh, duyên dáng đã giúp cô được mệnh danh là thánh nhạc chế. Kênh YouTube của cô đạt được những con số ấn tượng với hơn 8,3 triệu người đăng ký và vượt 3,6 tỷ lượt xem.

Không chỉ hoạt động trên mạng xã hội, Hậu Hoàng còn tham gia nhiều chương trình truyền hình như Sàn Đấu Vũ Đạo và Sao Nhập Ngũ. Đến cuối năm 2024, cô góp mặt tại Chị Đẹp Đạp Gió để làm mới bản thân. Vào mùa hè năm 2025, cô kết hợp cùng MisThy ra mắt MV mang màu sắc "gái Nhật" và tái xuất trong Sao Nhập Ngũ 2025 - Khi Tổ Quốc Gọi Tên.

Chia sẻ về lối sống, vào năm 2022, Hậu Hoàng từng tiết lộ cô không mua sắm hàng hiệu và thậm chí chưa từng sở hữu túi hiệu trong nhiều năm đi làm. Thay vì đồ xa xỉ, cô ưu tiên tiết kiệm cho mục tiêu dài hạn, hiện tại cô sở hữu căn hộ riêng với cách trang trí độc đáo và xe sang.

Đúng là kiểu con gái nhà người ta, không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn cực kỳ tâm lý với bố mẹ luôn!