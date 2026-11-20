Giải trí

Tối 19/11, diễn viên Khả Như khiến mạng xã hội bùng nổ khi bất ngờ công khai chuyện tình cảm với Huỳnh Phương. Không chỉ dừng lại ở việc xác nhận hẹn hò, nữ diễn viên còn thông báo mình đã nhận lời cầu hôn từ nam diễn viên sau một thời gian dài cả hai vướng nhiều tin đồn tình cảm.

Để đánh dấu cột mốc đặc biệt này, Khả Như đăng tải bức ảnh hôn Huỳnh Phương với chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh trên tay. Đi kèm là dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy đủ sự đồng ý: "Dạ, em chịu". Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn, nhận về vô số lời chúc mừng từ khán giả và đồng nghiệp.

Màn cầu hôn 'lem luốc' nhưng ngọt ngào

Không chỉ có bài đăng của chính chủ, khoảnh khắc Huỳnh Phương cầu hôn Khả Như còn được các đồng nghiệp chia sẻ lại. Theo hình ảnh từ diễn viên Thu Trang, sự kiện này diễn ra ấm cúng trước sự chứng kiến của nhóm bạn thân thiết bao gồm vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, Quang Tuấn, Ngọc Phước, BB Trần, Hữu Đằng và MC Liêu Hà Trinh.

Thu Trang đã có một chia sẻ hài hước về khoảnh khắc này khi kể rằng mình đang trang điểm đẹp thì hai đứa em lại làm lem luốc, trôi nền tùm lum. Dù vậy, cô vẫn gửi lời chúc hai người luôn hạnh phúc và có một gia đình trong ấm ngoài êm. Trong khi đó, MC Liêu Hà Trinh cũng gửi lời chúc, nhắn nhủ Khả Như hãy mãi là bé Mèo nhõng nhẽo, bày tỏ sự mừng rỡ khi chuẩn bị được ăn cưới và cảm ơn Huỳnh Phương vì đã trở thành bến đỗ bình an chở che cho người chị thân thiết.

Từ những nghi vấn 'đồ đôi' đến chuyện công khai

Thực ra, chuyện tình này không phải là điều quá bất ngờ với những ai hay hóng hớt. Tin đồn hẹn hò của Khả Như và Huỳnh Phương đã râm ran từ cuối năm 2022. Thời điểm đó, cặp đôi nhiều lần bị bắt gặp cùng xuất hiện tại các sự kiện và những chuyến đi chơi cùng nhóm bạn. Dù không thường xuyên đăng ảnh chung nhưng hai diễn viên được cho là có nhiều dấu hiệu thân thiết như việc sử dụng đồ đôi hay chụp ảnh check-in tại cùng một địa điểm du lịch.

Đặc biệt, trong những chuyến đi cùng vợ chồng Thu Trang và Tiến Luật, hai diễn viên này thường xuyên xuất hiện cạnh nhau. Tuy nhiên, khi những tin đồn bắt đầu rộ lên, cả hai đều chọn cách giữ im lặng. Khả Như từng chia sẻ quan điểm rất rõ ràng về việc không muốn chuyện yêu đương trở thành đề tài bàn tán công khai. Nữ diễn viên cho rằng việc công khai lên mạng xã hội sẽ khiến cả hai bị soi mói, và cô muốn giữ sự kín đáo như một cách tôn trọng cảm xúc thiêng liêng của những người đang yêu.

Sự thay đổi trong cách thể hiện tình cảm

Khoảng hai năm trở lại đây, cặp đôi bắt đầu thoải mái hơn. Họ không còn quá khép kín mà thường xuyên sánh đôi trên thảm đỏ, tại các sự kiện hoặc trong những dịp đặc biệt của đối phương. Sự ủng hộ dành cho nhau cũng thể hiện rõ khi một trong hai có dự án mới, người còn lại luôn xuất hiện để cổ vũ.

Đỉnh điểm là trong tiệc sinh nhật gần đây của Huỳnh Phương, Khả Như không chỉ đồng hành sát cánh mà còn thay mặt anh gửi lời cảm ơn đến khách mời. Cả hai gây chú ý khi diện trang phục đồng điệu, đi giày đôi và có nhiều cử chỉ thân mật trước công chúng.

Bên cạnh tin vui cầu hôn, Khả Như còn khiến khán giả tò mò khi vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng. Điều này xuất phát từ một số video do đồng nghiệp chia sẻ, trong đó có vài góc quay cho thấy vòng hai của cô có phần nhô lên. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, nữ diễn viên vẫn chưa lên tiếng xác nhận về thông tin này.

Về hai nhân vật chính

Khả Như sinh năm 1987, là diễn viên sân khấu kịch và hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực giải trí qua các gameshow cũng như phim điện ảnh và truyền hình. Cô ghi dấu ấn trong các tác phẩm như Mẹ ác ma, cha thiên sứ, Cua lại vợ bầu, "Em" là của em, Nắng 3: Lời hứa của cha và Quỷ nhập tràng.

Huỳnh Phương sinh năm 1992, cũng từng hoạt động tại Sân khấu Thế giới trẻ cùng với Khả Như. Nam diễn viên tham gia nhiều dự án điện ảnh như Ngày mai Mai cưới và Dân chơi không sợ con rơi. Trước khi hẹn hò Khả Như, anh từng có thời gian yêu ca sĩ Sỹ Thanh.

Đúng là kiểu "yêu trong im lặng' rồi đùng một cái chốt đơn luôn cho nóng, chuẩn bài chưa?