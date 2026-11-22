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Ca sĩ, nhạc sĩ Xuân Tài đã xuất sắc trở thành người chiến thắng trong tập phát sóng mới nhất của chương trình Vận may gọi tên ai?, mang về tổng số tiền thưởng lên đến 211 triệu đồng.

Cùng tham gia cuộc tranh tài lần này là ca sĩ, diễn viên Lý Chí An, diễn viên Chí Nghĩa và diễn viên Hồng Anh. Ngay từ đầu, MC Đại Nghĩa đã khẳng định đây là một sân chơi thú vị, nhưng để thắng cuộc, người chơi không chỉ cần kiến thức rộng mà phải có chiến thuật cụ thể cho từng đối thủ. Khả năng quan sát, phân tích và chọn đúng thời điểm chính là những yếu tố then chốt quyết định kết quả.

Những màn đối đáp duyên dáng

Trước khi bước vào thi đấu, Xuân Tài gây ấn tượng khi chia sẻ về công việc đa năng của mình, từ sáng tác, thể hiện đến sản xuất âm nhạc. Nam ca sĩ còn khiến MC Đại Nghĩa bật cười khi hài hước tiết lộ mình thường hát những bài khó bán và bán những bài khó hát cho các ca sĩ khác. Đáp lại, Đại Nghĩa dành lời động viên Xuân Tài tiếp tục giữ vững đam mê và kiên trì trên con đường chinh phục khán giả.

Trong khi đó, Lý Chí An lại tạo tình huống bất ngờ khi vô tình đổi tên chương trình thành “Vận may gọi tên em”. Dù bị nhắc nhở vì đọc sai, nhưng sự tự tin và duyên dáng của nam ca sĩ vẫn ghi điểm với MC. Đại Nghĩa thậm chí còn gợi ý Lý Chí An nên kết bạn với Xuân Tài để tìm kiếm những ca khúc mới cho sự nghiệp.

Một điểm nhấn khác là sự xuất hiện của diễn viên Chí Nghĩa. MC Đại Nghĩa tỏ ra thích thú khi cả hai có chung tên và đam mê diễn xuất. Nam MC đánh giá cao những tác phẩm như Địa đạo và Mưa đỏ mà Chí Nghĩa từng tham gia, tin rằng những trải nghiệm này sẽ giúp anh phát triển xa hơn trong tương lai.

Cuối cùng là diễn viên tự do Hồng Anh. Sự chủ động và chịu khó của nữ diễn viên khi sẵn sàng đón nhận mọi cơ hội từ sân khấu kịch đến phim ảnh đã nhận được sự đánh giá cao và ủng hộ từ phía MC Đại Nghĩa.

Cuộc chiến kiến thức và chiến thuật

Khi bước vào các vòng thi, bốn khách mời phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực như địa lý, văn hóa, ẩm thực và đời sống. Có khoảnh khắc cả bốn người cùng lúng túng trước câu hỏi về chiều dài bờ biển Quảng Ninh, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ bằng những màn phân tích, lập luận thuyết phục.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt của cuộc chơi nằm ở chiến thuật. Diễn viên Chí Nghĩa thừa nhận mình quá tập trung tìm đáp án mà quên mất việc quan sát đối thủ. Ngược lại, Hồng Anh theo dõi rất kỹ từng người chơi và nhận định Lý Chí An có phong thái tự tin, khả năng thắng cao. Thế nhưng, MC Đại Nghĩa đã cảnh báo cô cần cẩn trọng vì biểu cảm của đối phương đôi khi chỉ là chiêu trò đánh lừa.

Lý Chí An dù tự tin khẳng định mình thể hiện cảm xúc chân thật và đang có số điểm cao, nhưng vẫn bị MC hài hước nghi ngờ. Trong khi đó, Xuân Tài lại chọn cách tiếp cận điềm tĩnh. Dù được nhận xét là có chiến thuật rõ ràng, nam ca sĩ khiêm tốn cho rằng mình chỉ tập trung phân tích để tìm ra đáp án chính xác.

Vòng quyết định nghẹt thở

Sau những màn đấu trí căng thẳng, diễn viên Hồng Anh và ca sĩ Lý Chí An lần lượt phải dừng bước. Hai vị trí cuối cùng bước vào vòng “Quyết định” là Xuân Tài và Chí Nghĩa.

Tại vòng cuối, cả hai phải đối mặt với 10 câu hỏi mang tính quyết định. Kết thúc phần thi, diễn viên Chí Nghĩa tích lũy được 98 triệu đồng và chọn ở lại đến cùng. Tuy nhiên, bằng những lựa chọn hợp lý và chiến thuật hiệu quả, Xuân Tài đã xuất sắc đạt 113 triệu đồng.

Với kết quả này, Xuân Tài chính thức giành chiến thắng. Sau khi cộng thêm khoản tiền thưởng từ đối thủ, tổng số tiền nam ca sĩ, nhạc sĩ nhận được là 211 triệu đồng. Chương trình Vận may gọi tên ai? được phát sóng vào lúc 21h00 thứ năm hàng tuần trên kênh VTV3.

Đúng là 'vận may' chỉ gọi tên những ai vừa có kiến thức vừa biết tính toán, công nhận Xuân Tài chơi quá chiến luôn!