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Phương Mỹ Chi vừa khiến dân mạng chú ý khi công khai chia sẻ hình ảnh của Đàm Vĩnh Hưng kèm theo những lời bày tỏ đầy hào hứng. Đáng nói là nam ca sĩ này hơn Phương Mỹ Chi tới 32 tuổi, nhưng cách cô tương tác lại cực kỳ tự nhiên và gần gũi.

Sự phấn khích này không đơn thuần là vì quý mến đàn anh, mà là do Phương Mỹ Chi quá bất ngờ trước màn bắt tay âm nhạc giữa Đàm Vĩnh Hưng và Pháo – một người bạn thân thiết của cô. Khi chia sẻ lại bài hát của hai nghệ sĩ, Phương Mỹ Chi không tiếc lời cảm thán: "Trời ơi, chú ơi, Đàm Vĩnh Hưng dữ dội quá".

Cú bắt tay đầy bất ngờ giữa hai thế hệ

Việc Pháo và Đàm Vĩnh Hưng cùng góp mặt trong một dự án âm nhạc mới đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả vì sự khác biệt rõ rệt. Một bên là Đàm Vĩnh Hưng, một giọng ca có sức ảnh hưởng lớn với nhiều bản hit và kinh nghiệm dày dặn trên các sân khấu lớn; một bên là Pháo, nghệ sĩ sinh năm 2003 với phong cách âm nhạc trẻ trung, cá tính.

Chính sự đối lập về thế hệ, màu sắc âm nhạc cũng như phong cách trình diễn đã tạo nên một sự giao thoa thú vị. Đối với Phương Mỹ Chi, đây là một màn kết hợp quá sức ấn tượng khi cả hai người mà cô thân thiết đều xuất hiện trong cùng một sản phẩm. Hành động chia sẻ bài hát của cô không chỉ là sự cổ vũ cho đồng nghiệp mà còn cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa cô với cả người bạn đồng trang lứa lẫn vị tiền bối trong showbiz.

Hành trình thoát mác 'cô bé dân ca'

Phương Mỹ Chi vốn được biết đến là một trong những giọng ca trẻ nổi bật của nhạc Việt với chất giọng ngọt ngào và phong cách dân gian. Xuất phát điểm từ ngôi vị Á quân Giọng hát Việt nhí 2013, cô từng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua những ca khúc bolero và dân ca.

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm hoạt động, nữ ca sĩ không chấp nhận việc bị đóng khung trong một hình ảnh duy nhất. Cô đã chủ động thử nghiệm nhiều màu sắc mới, trong đó album Vũ trụ Cò bay là cột mốc chuyển mình rõ nét. Bằng cách kết hợp chất liệu văn học, văn hóa Việt Nam với âm hưởng hiện đại, Phương Mỹ Chi đã tự tạo cho mình một lối đi riêng giữa thị trường nhạc trẻ.

Những dấu mốc bứt phá gần đây

Năm 2025, Phương Mỹ Chi đã có bước tiến ra quốc tế khi đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Sing! Asia. Tại đây, cô gây ấn tượng bằng khả năng trình diễn và cách đưa văn hóa Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế, giúp tên tuổi ngày càng vươn xa.

Đến năm 2026, sức hút của giọng ca sinh năm 2003 vẫn không hề giảm sút. Minh chứng rõ nhất là đêm diễn tại Hà Nội vào ngày 7/11 vừa qua đã nhanh chóng cháy vé. Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi hiện nay không chỉ trưởng thành hơn trong giọng hát, tư duy làm nghề mà còn tự tin thay đổi phong cách hình ảnh nhưng vẫn giữ được nét gần gũi.

Ngoài những giờ làm việc nghiêm túc với các dự án âm nhạc, cô cũng dành thời gian tận hưởng cuộc sống cá nhân và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với bạn bè trên mạng xã hội.