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Trong cuộc trò chuyện về quá trình làm phim Trại giam hạnh phúc, Tiến Luật từng nhận xét Trung Lùn là đạo diễn khó tính, có chiều sâu và rất nghiêm túc với công việc. Theo tiêu đề bài gốc, Trung Lùn cho biết nếu dàn diễn viên làm sai, anh sẽ mắng Tiến Luật đầu tiên.

Tiến Luật thú nhận không bao giờ dám tranh cãi với đạo diễn vì biết chắc chắn là không thể thắng nổi. Thậm chí, đến cả nghệ sĩ Hoài Linh cũng từng phải 'chịu thua' trước sự quyết liệt của Trung Lùn trong công việc.

Trước những chia sẻ này, Trung Lùn thừa nhận bản thân có cá tính mạnh và đôi khi hơi cực đoan. Tuy nhiên, nam đạo diễn muốn diễn viên tin tưởng vào định hướng của mình thay vì tốn thời gian tranh luận trên phim trường. Vì vốn đã quen biết nhau từ lâu nên quá trình làm việc giữa anh và Tiến Luật khá suôn sẻ, chỉ có điều Trung Lùn mong đối phương giảm giá cát-sê cho dự án này.

Tiến Luật cũng chia sẻ từng có lúc trăn trở khi nhân vật không được phát triển theo hướng mình mong muốn. Nhưng sau khi hiểu được ý đồ của đạo diễn, nam diễn viên 8X đã nắm bắt được lý do và hoàn thành tốt các phân đoạn của mình.

Trại giam hạnh phúc xoay quanh nhân vật Phúc (Tuấn Trần), một thầy giáo hiền lành bất ngờ vướng vòng lao lý vì giết người ngoài ý muốn khi bảo vệ em gái. Bộ phim không chỉ phản ánh sự khắc nghiệt trong trại giam mà còn là câu chuyện về khát vọng hoàn lương của những người lầm lỡ.

Đúng là làm phim với một ông sếp 'cứng' như vậy thì áp lực thật, nhưng thôi vì nghệ thuật nên Tiến Luật cứ chịu khó giảm cát-sê cho bạn đi nhé!